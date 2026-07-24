Rusia bombardeó cerca de Kiev tras la reunión de Zelenski con la fabricante de misiles Patriot

Foto del Servicio de Emergencias de Ucrania que muestra el lugar de los ataques con misiles rusos en la región de Kiev, Ucrania, el viernes 24 de julio de 2026. (Gentileza: AP)

Un ataque ruso con misiles balísticos dejó al menos 10 muertos y casi 100 heridos en el distrito de Bucha, a pocos kilómetros del centro de Kiev. El impacto destruyó un predio militar donde se desarrollaba una actividad con representantes de la industria de defensas privadas, desatando incendios que dañaron 27 viviendas y decenas de vehículos en los alrededores.

Según consignó la agencia Associated Press, la ofensiva del Kremlin ocurrió apenas horas después de que el presidente Volodímir Zelenski mantuviera un encuentro estratégico en la capital con directivos de Raytheon, la corporación estadounidense que fabrica los sistemas antiaéreos Patriot.

El propio Zelenski denunció el bombardeo en sus redes sociales y ratificó que la prioridad absoluta de su gestión es conseguir más munición pesada: «Los misiles para los sistemas Patriot son la prioridad número uno», enfatizó el mandatario. La reunión con la firma norteamericana busca avanzar hacia un esquema de coproducción local de interceptores, aprovechando el reciente respaldo político de Donald Trump para otorgarle a Ucrania la licencia de fabricación.

El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, abrió una investigación por crímenes de guerra contra las fuerzas rusas, al tiempo que inició un expediente penal por posible negligencia contra los organizadores del evento para determinar si se tomaron las medidas de seguridad adecuadas en una zona expuesta a los radares enemigos.

Réplica con drones sobre la infraestructura rusa

Como respuesta a la ofensiva sobre Kiev, las fuerzas ucranianas desplegaron una ola masiva de aeronaves no tripuladas hacia el interior del territorio ruso. Uno de los ataques alcanzó la planta militar Avitec en la región de Kírov —dedicada a la elaboración de componentes para misiles y aviones de combate— dejando un saldo de 6 muertos y 26 heridos, según admitió el gobernador local Alexander Sokolov.

A la par, Ucrania volvió a golpear los centros logísticos del gigante de comercio electrónico Wildberries en San Petersburgo, Leningrado y la península de Crimea. Aunque el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber interceptado 571 drones durante la jornada, las incursiones continúan generando severas interrupciones en el suministro energético y la distribución comercial en distintas provincias del país.