Ataques contra dos aeropuertos de Arabia Saudita: hutíes de Yemen niegan haber perdido territorio en Medio Oriente

Arabia Saudita reconoció el martes que dos de sus aeropuertos fueron atacados, dejando tres heridos leves, horas después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeran que habían disparado misiles y drones contra el reino.

Los ataques fueron el último episodio del conflicto entre ambos bandos.

Arabia Saudita, punto con ataques en Medio Oriente

Los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, reivindicaron los ataques contra el aeropuerto internacional de Riad, una refinería de Aramco y varios objetivos en el sur de Arabia Saudita. Además negaron haber perdido terreno frente a las fuerzas del gobierno reconocido por la comunidad internacional.

Tras declarar una ofensiva a gran escala, las fuerzas gubernamentales afirmaron el lunes haber expulsado a los hutíes de la zona de Bab el Mandeb, una ruta clave de navegación en el mar Rojo, así como de la ciudad portuaria de Moca, que había sido tomada el mes pasado.

El portavoz militar hutí Yahya Saree afirmó en Telegram que el grupo seguía controlando todo el territorio tomado recientemente, incluidas zonas estratégicas a lo largo de la costa del mar Rojo. Los combatientes «tienen el control total de todos sus avances sobre el terreno», dijo.

Los hutíes también anunciaron la muerte de seis miembros de una misma familia en un bombardeo saudí en el noroeste.

Fuentes militares de ambos bandos no informaron de cambios importantes en las líneas del frente.

El aeropuerto internacional de Riad, uno de los blancos

En el terreno de Arabia Saudita, los hutíes dijeron haber tenido como objetivo el aeropuerto internacional de Riad, utilizando drones, misiles balísticos y de crucero.

El martes se escuchó una nueva explosión en el norte de la capital. La Autoridad General de Aviación Civil no ha hecho comentarios sobre Riad, donde el aeropuerto se enfrenta a cierres temporales de su espacio aéreo casi a diario, según datos del sitio Flightradar24.

Sin embargo, sí i habló de ataques contra otros aeropuertos en el sur del reino, señalando tres heridos leves y daños materiales.

Los hutíes advirtieron a las compañías aéreas que el espacio aéreo de Arabia Saudita no era «seguro».

También atacaron una refinería de Aramco en el mar Rojo, mientras Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo, ya se encuentra bajo presión.

Arabia Saudita, el principal respaldo del gobierno de Yemen desde 2015, ha dado apoyo aéreo para una contraofensiva lanzada por las fuerzas gubernamentales para intentar recuperar la totalidad del territorio.

Varias «victorias» –

En Yemen, el país más pobre de la península arábiga, sumido en una grave crisis humanitaria, las hostilidades se han intensificado en las últimas horas, causando más de 270 muertos en ambos bandos, consignó AFP.

Las fuerzas gubernamentales afirmaron haber llevado a cabo más de 1.000 ataques y haber lanzado una ofensiva sobre la capital, Saná, en manos de los hutíes desde 2015.

También afirmaron haber logrado «victorias en varios frentes», pero fuentes militares se abstuvieron de confirmar la toma de Moca y se limitaron a decir que habían cortado la única ruta de suministro hacia la zona.

De acuerdo con estas fuerzas, han expulsado a los hutíes de varias áreas en Taiz, en el suroeste, donde los combates se han intensificado en los últimos días.