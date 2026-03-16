Tensión en el Golfo Pérsico: el cierre de rutas aéreas críticas amenaza el suministro mundial de medicamentos

La guerra en Medio Oriente está interrumpiendo el flujo de medicamentos críticos hacia el Golfo, poniendo en riesgo las rutas de suministro de drogas contra el cáncer y otros tratamientos que requieren cadena de frío.

Según ejecutivos del sector, las empresas se ven obligadas a reprogramar vuelos y buscar accesos terrestres alternativos para ingresar a la región.

El conflicto —que escaló tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos semanas y se expandió con las respuestas iraníes en la región— dejó fuera de servicio a nodos logísticos aéreos clave y cerró rutas marítimas, lo que trabó el movimiento de mercaderías que van desde remedios hasta alimentos y petróleo.

Aunque todavía no hay señales claras de un desabastecimiento masivo, los directivos advierten que el panorama podría cambiar si el conflicto se estira.

Los países del Golfo dependen fuertemente de las importaciones; además, muchos medicamentos tienen una vida útil corta y exigen una cadena de frío estricta, lo que hace que el transporte terrestre de larga distancia sea poco práctico.

Conflicto en Medio Oriente: utas alternativas y aeropuertos cerrados

Ejecutivos de farmacéuticas occidentales explicaron que están buscando vías alternativas y trasladando algunos fármacos en camiones desde aeropuertos como los de Yeda y Riad, en Arabia Saudita. Otras opciones sobre la mesa son Estambul y Omán.

Aeropuertos de gran escala como los de Dubái, Abu Dabi y Doha permanecen cerrados debido a los ataques lanzados por Irán en respuesta a las ofensivas de EE.UU. e Israel. Dubái y Doha son centros de carga fundamentales que conectan Europa con Asia y África.

Allí, aerolíneas como Emirates y Etihad, junto a firmas de logística como DHL, gestionan el traslado de drogas termosensibles que deben mantenerse en rangos de temperatura muy específicos para ser seguras y efectivas.

Wouter Dewulf, profesor de la Antwerp Management School, citó datos de la industria que muestran que más de un quinto de la carga aérea global —la vía principal para vacunas y medicamentos vitales— está expuesta a las interrupciones en Medio Oriente.

Prioridad: pacientes críticos

Un ejecutivo del rubro advirtió que los «corredores de cadena de frío» alternativos (rutas con temperatura controlada para remedios sensibles) no se arman de un día para el otro y no siempre están disponibles.

Desde otra farmacéutica señalaron que ya formaron equipos internos para priorizar los envíos críticos, especialmente tratamientos oncológicos, y alertaron que muchos cargamentos podrían perder sus conexiones si no se garantiza el almacenamiento y la manipulación adecuada.

Por su parte, el responsable de una empresa de dispositivos médicos explicó que el primer paso fue mapear los envíos que ya estaban en tránsito o listos para salir, para luego decidir qué pallets desviar y si es necesario planificar nuevos envíos.

Este ejecutivo, quien pidió anonimato para no revelar operaciones internas, detalló que parte de la carga entre Europa y Asia que solía pasar por Dubái o Doha se está desviando vía China o Singapur. Las rutas marítimas quedaron descartadas por los tiempos de viaje y por el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Con información de Reuters, AFP y Pharma Industrial India.