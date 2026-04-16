Bloqueo de puertos en Irán: así es la flota de Estados Unidos que realiza la acción naval y cuáles son sus desafíos

Portaviones de Estados Unidos están en el bloqueo en Medio Oriente. Foto: AP.

Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes «el tiempo que sea necesario», declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo. Fue una medida ordenada por el presidente Donald Trump.

Conocé cómo es la flota que utilizan las fuerzas norteamericanas en Medio Oriente.

Aviones y portaviones en el bloqueo naval a Irán

El medio The National explicó que el objetivo de la Casa Blanca es «ahogar» todo el flujo comercial de Irán. En el bloqueo naval participan los portaaviones USS Abraham Lincoln, George HW Bush y Gerald R Ford. Además, hay destructores armados con misiles y dos buques de asalto anfibio. En la operativa de las últimas embarcaciones mencionadas hay más de 2 mil infantes de marina.

Forman parte de la acción los aviones E-2D Hawkeye y los cazas F-35 y FA-18 Super Hornet. Todo el despliegue cuenta con la base de satélites y drones, que realizan una vigilancia minuciosa.

Según indicó The National. uno de los desafíos que enfrentan laas fuerzas nortemericanas son los misiles chinos CM-302 que adquirií Israel y que tienen un alcance de casi 300 kilómetros. Estos suponen un peligro inminente para los buques.

Otro punto sencible es si tienen que abordar embarcaciones a la fuerza de embarcaciones con miembros armados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lo que significará un reto para tomar el control de ese barco.

El Pentágono volvió a amenazar a Irán

«Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas», dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

Fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes el lunes, después que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

El jefe del Estado mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el «bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes».

«Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza», advirtió a su vez Caine en la rueda de prensa. «Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta», añadió, citado por AFP.

Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, declaró: «Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar -que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas-, nosotros no hacemos más que fortalecernos».

«Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas», afirmó el secretario

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de su país en Oriente Medio, indicó que Washington está aprovechando el alto el fuego para rearmarse y realizar ajustes.

«Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego», concluyó Cooper.