El ejército de Israel destruyó «por completo» un puente de Líbano y atacó una ruta clave que conecta con Beirut

Israel ha destruido un puente estratégico en el sur de Líbano en dos ataques este jueves, informó la Agencia Nacional de Noticias (Ani) estatal. La ofensiva en Medio Oriente no se ha detenido, pese a que ambos tuvieron esta semana en Washington sus primeras conversaciones en décadas.

Además, en otro hecho una persona murió en un ataque contra un coche en la carretera principal que une Beirut con Damasco.

Ataque a un puente estratégico de Líbano

Una de las estrategias del estado hebreo en Líbano es bombardear infraestructuras viales. Sostienen que buscan eliminar al grupo Hezbollah.

«Aviones enemigos lanzaron dos ataques consecutivos contra el puente de Qasmiyeh, el último puente entre las regiones de Tiro y Sidón, destruyéndolo completamente», informó la agencia Ani

El ejército israelí había pedido nuevamente el jueves a la población civil que evacuara toda la zona del sur del Líbano hasta el río Zahrani, a unos cuarenta kilómetros al norte de la frontera.

Netanyahu tendrá conversaciones con Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, «hablará» con el presidente libanés, Joseph Aoun, declaró la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, en la radio militar.

«Cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo del Líbano como Estado«, declaró sin precisar cuándo hablarán

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado anteriormente que los «líderes» de Israel y Líbano iban a hablar este jueves.

AFP y AP



