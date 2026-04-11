Israel intensificó su ofensiva y bombardeó más de 200 objetivos de Hezbollah en Líbano

El ejército de Fuerzas de Defensa de Israel intensificó su ofensiva en Líbano al anunciar que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos vinculados al movimiento islamista proiraní Hezbollah, en una nueva escalada del conflicto en la región.

Israel golpea con fuerza a Hezbollah en territorio libanés

Según un comunicado militar, la operación incluyó bombardeos sostenidos contra infraestructura del grupo en territorio libanés, mientras la aviación israelí continúa respaldando a las tropas desplegadas en el sur del país.

La ofensiva se produce en la antesala de contactos diplomáticos entre Israel y el gobierno de Líbano en Washington, en un intento por contener la violencia.

En paralelo, el conflicto se enmarca en un escenario regional más amplio: este sábado, Estados Unidos, Irán y Pakistán iniciaron negociaciones trilaterales en Islamabad para buscar una salida a seis semanas de enfrentamientos que han impactado en la economía global.

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, las conversaciones se desarrollan de manera directa entre las partes, un cambio significativo respecto de los recientes intercambios indirectos entre Washington y Teherán.

La simultaneidad entre la intensificación militar israelí y los esfuerzos diplomáticos internacionales refleja la complejidad de un conflicto que, lejos de estabilizarse, suma nuevos frentes y actores.

Con información de AFP