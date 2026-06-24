Buques petroleros perforan el bloqueo en el estrecho de Ormuz y el precio del brent cae a US$75

El mercado energético internacional transita horas de reconfiguración con impacto directo en las pizarras globales. El petróleo Brent amplió sus pérdidas y cayó hasta la zona de los US$ 75 por barril, acumulando una baja cercana al 40% desde su pico máximo alcanzado durante el punto más crítico de las hostilidades navales.

La caída vertical se aceleró luego de que los superpetroleros reactivaran el tránsito masivo por el Estrecho de Ormuz, en sintonía con las primeras señales de acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán para encauzar el fin de la guerra.

La reactivación del paso clave por donde circula la quinta parte del suministro mundial de crudo inyectó una fuerte previsibilidad a los mercados logísticos. La normalización del flujo comercial neutralizó el temor al desabastecimiento global, forzando un rápido reajuste a la baja en las cotizaciones del crudo físico y los contratos a futuro.

Retorno de la confianza naviera y reactivación de radares

La fluidez del tráfico marítimo responde a un cambio drástico en las condiciones de seguridad dentro del Golfo Pérsico. Las empresas armadoras y las principales compañías navieras recuperaron la confianza operativa tras recibir garantías directas de la Organización Marítima Internacional:

Radares encendidos: tras meses de navegar a oscuras para eludir ofensivas, los buques transitan la vía marítima con sus señales de geolocalización satelital totalmente activadas.

tras meses de navegar a oscuras para eludir ofensivas, los buques transitan la vía marítima con sus señales de geolocalización satelital totalmente activadas. Volumen en el agua: solo los Emiratos Árabes Unidos exportaron cerca de 60 millones de barriles de crudo en las últimas semanas, alcanzando el 85% de los niveles previos al conflicto.

solo los Emiratos Árabes Unidos exportaron cerca de en las últimas semanas, alcanzando el 85% de los niveles previos al conflicto. Contratos debilitados: la brecha de precio entre los contratos más cercanos del Brent —métrica clave para medir la urgencia de la oferta— se redujo a apenas US$0,15 por barril en backwardation (cuando el precio actual es mayor al futuro), pulverizando la brecha de US$10 registrada a comienzos de abril.

A media jornada, el Brent para entrega en agosto retrocedía un 2% para ubicarse en US$75,47, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, caía en igual proporción hasta los US$71,63 el barril.

Rebelión política en el Senado y advertencia de la Casa Blanca al sector petrolero

El retroceso de las cotizaciones internacionales abrió de inmediato una fuerte discusión interna en Washington. El presidente Donald Trump utilizó sus plataformas digitales para anunciar que ordenó al Departamento de Justicia abrir una investigación contra las compañías refinadoras, exigiéndoles explicar por qué los valores de la gasolina en las estaciones de servicio minoristas no disminuyen al mismo ritmo que la caída del crudo.

Si bien el precio promedio nacional al consumidor en EE. UU. disminuyó un 14% desde fines de mayo —situándose por debajo de los US$4 por galón—, los valores de los combustibles se mantienen aún por encima del promedio estacional de los últimos cinco años.

En paralelo, Trump sufrió un revés institucional: el Senado, bajo control de la mayoría republicana, votó una resolución simbólica para dar por terminada la guerra con Irán, en una clara muestra de la pérdida de respaldo legislativo interno para sostener las operaciones militares en Medio Oriente.