La Guardia Revolucionaria de Irán juró que asesinará a Benjamin Netanyahu y anunció un nuevo tipo de misil

La Guardia Revolucionaria prometió este domingo «perseguir y matar» al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el día número 16 de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques «a gran escala» contra la infraestructura del país en el oeste de su territorio.

“Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, afirmó la fuerza de élite en su página web Sepah News.

Más de 400 oleadas de bombardeos de Israel

Según indica un comunicado oficial emitido este domingo, las FDI impactaron objetivos estratégicos en una operación que ya acumula más de 400 oleadas de bombardeos desde el inicio de las acciones conjuntas con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Solo durante la jornada del sábado, aviones israelíes de combate atacaron más de 200 puntos del régimen persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas, de acuerdo con la información suministrada por el ejército.

Guerra en Medio Oriente: Irán anunció el uso de Sejil, un nuevo misil

Irán anunció el uso de un nuevo misil balístico en el marco de la guerra en Medio Oriente y aseguró que se trata de una de sus armas más poderosas dentro de su arsenal militar.

Según dijeron medios internacionales, Teherán lanzó por primera vez el misil Sejil contra objetivos vinculados a Israel durante una nueva oleada de ataques en el conflicto regional.

De acuerdo con reportes difundidos por la prensa internacional y confirmados por fuentes militares iraníes, el lanzamiento formó parte de una ofensiva más amplia contra instalaciones estratégicas israelíes.

El Sejil es un misil balístico de alcance medio desarrollado por Irán que utiliza combustible sólido, una característica que le permite ser lanzado con mayor rapidez que otros misiles que requieren preparación previa. Este sistema forma parte de la nueva generación de armamento iraní diseñado para reemplazar modelos más antiguos y mejorar su capacidad de ataque a larga distancia.

Según estimaciones militares, el misil tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, suficiente para impactar objetivos en gran parte de Medio Oriente, incluido Israel.

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