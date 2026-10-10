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Christa Pike recibió el alta médica y volvió a la prisión tras sobrevivir a una ejecución

Tras permanecer hospitalizada desde el 30 de septiembre, Christa Pike regresó a la prisión de Tennessee donde cumple condena por asesinato. Las autoridades investigan las fallas en el procedimiento que le permitió sobrevivir a la inyección letal.

Redacción

Por Redacción

Christa Pike volvió a la cárcel. Foto: NA

Christa Pike volvió a la cárcel. Foto: NA

Christa Pike, de 50 años, regresó a prisión tras recibir el alta hospitalaria luego de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos. El caso generó cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para aplicar la pena de muerte en ese estado.

Christa Pike continúa su recuperación en prisión

Sus abogados informaron el sábado que fue trasladada al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde permanecía detenida desde hacía 30 años. También señalaron que continúa recibiendo atención médica y que seguirán de cerca su recuperación, según detalló la agencia AP.

Pike había sido hospitalizada el 30 de septiembre, cuando las autoridades intentaron ejecutarla con dos dosis de pentobarbital. La mujer fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer, ocurrido en 1995.

Tras el procedimiento, estuvo conectada a un respirador y sus abogados temieron que no sobreviviera. Sin embargo, despertó y comenzó a hablar y caminar con ayuda.

El Departamento Correccional de Tennessee todavía no explicó qué falló. Los abogados sostienen que las vías intravenosas aparentemente estaban mal colocadas, lo que habría impedido que el fármaco ingresara correctamente al torrente sanguíneo.

El gobernador Bill Lee ordenó investigar lo sucedido y suspendió la otra ejecución prevista para este año. Además, el director de prisiones renunció tras el episodio.


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Christa Pike, de 50 años, regresó a prisión tras recibir el alta hospitalaria luego de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos. El caso generó cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para aplicar la pena de muerte en ese estado.

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