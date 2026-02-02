Con amplia diferencia, Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica: “La democracia ha votado por la continuidad del cambio”

Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica tras obtener un amplio respaldo en las urnas. Con el 93,79% de las mesas escrutadas, la líder oficialista alcanzó el 48,33% de los sufragios.

La nueva mandataria superó por una diferencia de 15 puntos a su competidor más cercano, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, quien obtuvo el 33,42%.

Los resultados oficiales presentados por la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia María Zamara Chavarría, ratificaron la ventaja de Fernández y dieron cierre a la jornada electoral apelando a la unidad nacional. Por su parte, el actual presidente Rodrigo Chaves saludó de inmediato a la mandataria electa, comprometiéndose a llevar adelante un traspaso de mando transparente tras el contundente apoyo popular recibido por la propuesta de Pueblo Soberano.

Durante su discurso de victoria, Fernández destacó que el pueblo costarricense eligió dar un paso adelante en la hoja de ruta establecida por la administración actual. Su mensaje se centró en la idea de que los cambios iniciados en este periodo ahora gozan de una validación democrática que los vuelve permanentes en la estructura del Estado.

La victoria de Fernández representa un hecho inédito para el Partido Pueblo Soberano, que logra por primera vez alcanzar la Presidencia de la República, tras una campaña centrada en el discurso de renovación política, eficiencia institucional y combate a la corrupción.

La postura de la oposición y el Frente Amplio tras las elecciones en Costa Rica

El panorama político también registró la reacción de los sectores opositores. Ariel Robles, candidato del Frente Amplio (FA), reconoció formalmente su derrota frente a sus simpatizantes, pero advirtió que su formación mantendrá una postura de vigilancia activa. Robles enfatizó que la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el medio ambiente y la institucionalidad se trasladará al ámbito de la movilización social.

“De aquí no se va nadie. Cuando uno defiende una idea en las urnas, lo hace con más fuerza en las calles”, sentenció Robles, anticipando que su partido intensificará la actividad política fuera del ámbito electoral para contrapesar las políticas del nuevo gobierno.