Operadoras en Malvinas: Reino Unido extendió por cinco años las licencias a petroleras en las Islas

A pesar del pedido de sanción emitido por el Gobierno argentino, las empresas petroleras en el archipiélago obtuvieron una extensión de permiso por cinco años más.

Las autoridades británicas en las Islas Malvinas dispusieron la extensión por un período de cinco años de todas las licencias vigentes para la «Exploración y eventual producción offshore de hidrocarburos«.

La decisión contó con el respaldo explícito del gobierno del Reino Unido en medio de la controversia por la soberanía del archipiélago y los recursos naturales de la plataforma continental. Esta opción estará supeditada a que los licenciatarios muestren avances en sus respectivos planes de trabajo dentro del área delimitada por las autoridades locales.

El Departamento de Recursos Minerales de las islas inició negociaciones con las firmas petroleras para definir programas de trabajo ampliados. El esquema incluye el compromiso de perforar pozos de evaluación adicionales para determinar con mayor precisión el potencial hidrocarburífero en las áreas concedidas. La prórroga contempla una fase inicial de cinco años con la posibilidad de sumar dos años adicionales.

Desde el parlamento de la administración británica en las islas se indicó que la medida busca dar certidumbre contractual a los operadores para sostener las inversiones. A su vez, señalaron que la regulación ambiental y de seguridad aplicable se ajustará a los estándares globales de la industria extractiva.

La medida oficializada esta semana coincidió con el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU. El reclamo sobre la soberanía de los territorios del Atlántico Sur forma parte de los ejes centrales planteados en la agenda de la delegación argentina.

Operadoras en Malvinas: cuáles son los avances en el proyecto Sea Lion

En el mismo acto administrativo se autorizó a la firma Navitas Petroleum Atlantic Limited, filial de la petrolera de origen israelí Navitas Petroleum, a adquirir una participación del 65% en el bloque de licencia PL001. La operación se instrumentó tras un acuerdo previo alcanzado con la compañía JHI Associates para explorar dicho sector.

El bloque PL001 se encuentra contiguo al proyecto denominado Sea Lion, un yacimiento de aguas profundas ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago. Este desarrollo ingresó en la fase de planificación técnica a fines del año pasado con vistas a una eventual etapa de extracción comercial hacia el año 2028.

Halliburton y Baker Hughes descartaron operar en Malvinas tras el decreto del Gobierno.

Según las estimaciones difundidas por la administración británica de las islas, el desarrollo a largo plazo de este yacimiento proyecta un esquema de ingresos fiscales y regalías cercano a los US$ 2.000 millones a lo largo de un período de 30 años.

Cuáles serán las acciones administrativas y judiciales en los tribunales de la región

En respuesta a las actividades hidrocarburíferas en la zona, la Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, emitió medidas cautelares dirigidas a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La resolución judicial ordena la abstención de realizar obras de perforación e instalaciones submarinas vinculadas al proyecto Sea Lion.

La medida dictada por la jueza federal Mariel Borruto se suma a la presentación de denuncias penales e inicio de sumarios administrativos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional contra las empresas operadoras y sus accionistas por la realización de actividades sin autorización del Estado argentino.

Las acciones legales de la Argentina se apoyan en el marco legal vigente y en las disposiciones de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU de 1965, que insta a las partes a entablar negociaciones bilaterales para resolver la disputa territorial y de soberanía.

Con información de LN e Infobae,