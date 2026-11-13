Crisis bancaria en Paraguay: el Banco Central halló activos de Ueno Bank y priorizará los fondos previsionales

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, informó que la verificación patrimonial de Ueno Bank reveló que los activos de la entidad superan a sus pasivos con un excedente de aproximadamente 600 millones de dólares en fondos sanos. El monto supera el total de las deudas que el banco mantenía con el sistema previsional, lo que garantiza la devolución efectiva de los recursos a las cajas jubilatorias.

El Banco Central de Paraguay halló activos de Ueno Bank

El funcionario aseguró que este hallazgo protege a los afiliados: «Este hallazgo asegura que ningún jubilado o potencial jubilado, tanto de IPS como de las demás cajas previsionales, tenga algún impacto negativo por la resolución del banco Ueno«.

Asimismo, indicó que esta solidez financiera se confirma incluso sin contabilizar otros bienes raíces del ente intervenido, como edificios a su nombre, y expresó su confianza en realizar una licitación dentro de los plazos legales para transferir el conjunto de activos y pasivos a otra entidad.

Schreiner detalló que la estrategia consiste en licitar y transferir la cartera en lotes a diversos bancos del sistema para resguardar a los ahorristas, prevenir la concentración de fondos que caracterizó a Ueno y evitar la formación de un «megabanco». Sobre los plazos, estimó un período de ocho a diez días para obtener una imagen exacta del balance de exclusión -el contraste entre activos sanos y el total de pasivos-, y recordó que la ley contempla la asistencia del Fondo de Garantías para cubrir eventuales diferencias que faciliten la licitación.

Finalmente, el titular del BCP aclaró que si el traspaso de los activos a una nueva entidad se concreta antes de efectuar los pagos pendientes a los inversionistas de Ueno Bank, no será necesario realizar devoluciones directas de dinero, sino que dichos recursos y la relación