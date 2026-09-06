Cronología del asesinato al músico y su familia en México: Fiscalía dio detalles del crimen vinculado a un empresario argentino

A cinco días del cuádruple homicidio que conmocionó al Estado de México, la Fiscalía General de Justicia logró reconstruir la secuencia de los hechos previa y posterior a la masacre. El principal acusado es el empresario argentino Diego Sebastián Rosen Ferlini (51), imputado por el asesinato de su socio, el músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años, la niñera y la mascota de la familia.

Durante una audiencia judicial de más de ocho horas, la Fiscalía presentó 60 elementos de prueba contra Rosen Ferlini y su chofer, Gerardo N., quienes permanecen detenidos bajo prisión preventiva en el Penal de Barrientos.

Cronología del crimen: del armado previo a la fuga tras el asesinato del músico mexicano y su familia

A través del análisis de cámaras de seguridad, pericias forenses y testimonios de testigos clave, los investigadores establecieron la siguiente línea de tiempo sobre la preparación y ejecución del crimen:

Domingo 31 de agosto: la compra de materiales

Rosen Ferlini solicitó a su chofer la compra de destornilladores, cinta adhesiva industrial, precintos plásticos de gran tamaño, barbijos y guantes de nitrilo negros. Tras los relevamientos de la escena del crimen, la Fiscalía confirmó que parte de estos materiales coincidieron con los elementos utilizados para maniatar a las víctimas en el departamento y con los objetos hallados dentro del vehículo Kia gris utilizado por los sospechosos.

Como publicó anteriormente este medio, la principal hipótesis apunta a una disputa comercial por un emprendimiento conjunto de alquileres turísticos, sumado a la búsqueda de un dispositivo con 3 millones de pesos mexicanos en criptomonedas y la negativa del músico a otorgarle un préstamo de 18.000 dólares.

Lunes 1° de septiembre: la trampa y el desenlace

17:23 | Ingreso al complejo: a bordo de un Kia gris con patentes clonadas, Rosen Ferlini ingresó al edificio residencial Grand Viure en Atizapán de Zaragoza. Accedió a la propiedad tras recibir la autorización telefónica de la esposa de Meléndez, quien no sospechó de su presencia.

a bordo de un Kia gris con patentes clonadas, Rosen Ferlini ingresó al edificio residencial Grand Viure en Atizapán de Zaragoza. Accedió a la propiedad tras recibir la autorización telefónica de la esposa de Meléndez, quien no sospechó de su presencia. 17:42 | Llegada de la familia: la mujer llegó al departamento junto a sus dos hijos. En paralelo, Meléndez se encontraba jugando al pádel e informado de que su socio lo aguardaba en su vivienda.

la mujer llegó al departamento junto a sus dos hijos. En paralelo, Meléndez se encontraba jugando al pádel e informado de que su socio lo aguardaba en su vivienda. 19:28 | El aviso de la víctima: Meléndez llegó al complejo acompañado por un amigo. Presintiendo una situación de riesgo, le pidió a su acompañante que lo esperara abajo con una instrucción clara: «Si no contesto, pedí ayuda».

Meléndez llegó al complejo acompañado por un amigo. Presintiendo una situación de riesgo, le pidió a su acompañante que lo esperara abajo con una instrucción clara: «Si no contesto, pedí ayuda». 19:41 | La huida: trece minutos después, el empresario argentino bajó por las escaleras para evitar las cámaras del ascensor y abandonó el lugar. Al salir, amenazó a la guardia de seguridad con un arma con silenciador y amedrentó al amigo del músico antes de escapar a bordo del Kia.

Pasada la medianoche, la Policía Municipal ingresó al departamento tras la alerta emitida por el testigo. En la planta alta hallaron a Jonathan Meléndez sobre un sofá, amordazado y con un disparo en la cabeza. En el baño contiguo encontraron a su esposa (de 35 años y embarazada de cuatro meses) y a su hija de 3 años en la misma condición. En la planta baja yacían sin vida la niñera, Aleyda Romero (21), y la mascota del hogar.

En una habitación contigua, las fuerzas de seguridad localizaron con vida al otro hijo del matrimonio, quien resultó ileso y fue entregado a sus abuelos.

Tras el crimen, el acusado desarmó el arma con silenciador y la arrojó a un barranco. A las 9:25 del 2 de septiembre, efectivos policiales interceptaron y detuvieron a Rosen Ferlini sobre la carretera México-Toluca.

La Justicia rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa y confirmó la prisión preventiva para ambos imputados.

Con información de Fiscalia General de México e Infobae.