Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand y habló de la salud de su abuela: los cuidados especiales de la diva

Un imprevisto de último momento sacudió a la televisión argentina. Mirtha Legrand debió suspender de urgencia su participación en las grabaciones de La Noche de Mirtha (El Trece) tras sufrir un cuadro de salud que le impidió ponerse al frente de su histórico programa. Ante la alerta médica, su nieta Juana Viale tomó el mando de la mesa para salvar la emisión del fin de semana.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, reveló Juana al abrir la pantalla este sábado por la noche, confirmando que la diva permanece guardando reposo en su domicilio. Con el tono descontracturado que la caracteriza, la actriz llevó tranquilidad a la audiencia: “Se está recuperando con sus tesitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

Congestión respiratoria y reposo absoluto en su casa: el cuadro que atraviesa Mirtha Legrand

La complicación médica se desencadenó cuando la conductora amaneció con una afección respiratoria estacional que encendió las alarmas de su equipo. Los médicos de cabecera le indicaron reposo estricto para evitar complicaciones mayores, obligando a la producción a reorganizar el rodaje en tiempo récord.

La ausencia de la chiqui se hizo evidente en la puerta de los estudios cuando los propios invitados convocados —como la periodista Luciana Rubinska— llegaron al lugar y se enteraron del imprevisto. Fue su nieto y productor general, Nacho Viale, quien confirmó la jugada de emergencia: “Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana; grabará un programa atrás de otro”.

Desde el entorno familiar más íntimo salieron a bajar la tensión. Su hija, Marcela Tinayre, confirmó que compartió el almuerzo con la diva en su residencia y aseguró que, si bien padece la molestia bronquial y la tos típica del cuadro, su estado de ánimo general es óptimo.

Sin descanso: los invitados de «Almorzando con Juana»

Tras ponerse al frente del envío nocturno de su abuela, Juana Viale apareció en pantalla este domingo a las 13:45 para liderar su habitual mesa con una grilla cargada de figuras del espectáculo y el deporte: