«Fenómeno barrial»: Javier Milei confirmó su regreso al foro de Davos

El presidente Javier Milei volverá a ser uno de los protagonistas centrales del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La organización del evento confirmó la presencia del mandatario argentino para la edición que se realizará del 19 al 23 de enero de 2026. Fiel a su estilo, Milei utilizó sus redes sociales para ironizar sobre el alcance de su figura a nivel global: “Fenómeno barrial”, escribió al citar la invitación oficial al exclusivo encuentro que reúne a más de tres mil líderes del poder político y financiero.

Bajo el lema «Un espíritu de diálogo», el jefe de Estado buscará utilizar nuevamente este escenario para amplificar sus ideas libertarias. Desde su entorno aseguran que Davos se ha convertido en la plataforma predilecta para extender su batalla cultural y posicionarse como un referente de la derecha mundial.

La «Liga de las Naciones» de derecha: el ambicioso plan geopolítico de Milei

Más allá de la exposición académica y económica, el viaje a Suiza tiene un trasfondo estratégico: formalizar una red de alianzas con mandatarios de pensamiento afín. En la Casa Rosada no ocultan el deseo de Milei de conformar un bloque sólido de derecha que trascienda las fronteras regionales.

El objetivo del Presidente es estrechar lazos directos con figuras de peso como Donald Trump (Estados Unidos), Giorgia Meloni (Italia) y Nayib Bukele (El Salvador).

El mapa de alianzas que Milei pretende desplegar en Davos incluye también a Viktor Orbán (Hungría) y Benjamín Netanyahu (Israel), sumando fuerzas regionales con el recientemente electo José Antonio Kast en Chile y el paraguayo Santiago Peña, entre otros referentes de Perú y Bolivia.