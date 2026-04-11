Donald Trump confirmó el operativo para despejar el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones por la guerra

Mientras las negociaciones entre Estados Unidos, Irán y Pakistán, el presidente Donald Trump realizó un importante anuncio en su red social respecto al estrecho de Ormuz, punto clave para el paso de buques que trasladan petróleo a distintas partes del mundo.

Inició el operativo para despejar el estrecho de Ormuz

El mandatario anunció que el Ejército norteamericano inició el proceso para despejar el estrecho que Ormuz y que los 28 buques de Irán fueron destruidos.

El comunicado lo realizó a través de un posteo en su cuenta de Truth Social donde afirmó: «Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más «dulce» petróleo (¡y gas!) del mundo».

«Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas y de mayor calidad», afirmó en su publicación y agregó: «Los estamos esperando. ¡Rápido cambio! Presidente DJT».

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir. El objetivo del encuentro fue coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní.