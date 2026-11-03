Donald Trump confirmó un ataque contra Irán y el fin de un acuerdo millonario con Israel en medio de las elecciones en Estados Unidos

Los estadounidenses acuden este martes 3 de noviembre a las urnas para renovar buena parte del Congreso en unas elecciones de medio mandato que se anuncian como un veredicto sobre la presidencia del republicano Donald Trump. En este contexto, el mandatario hizo hoy dos anuncios en política exterior vinculado con la guerra en Medio Oriente. Uno de ellos confirmando una ofensiva contra una instalación antiaérea de Irán y otro comunicando que pondrá fin a un acuerdo de seguridad con Israel.

Por la ofensiva el precio del petróleo del barril Brent volvió a subir hasta los 106 dólares.

Anuncios de Trump en medio de las elecciones de medio mandato

Trump señaló este martes que pondrán fin a un acuerdo de asistencia en seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual de 3.800 millones de dólares a su aliado hasta 2028.

El presidente afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes. «Ayudaremos a Israel si lo necesita», añadió.

Donald Trump confirmó ataque contra Irán

Por otro lado, el mandatario se refirió a la guerra en Medio Oriente. En una entrevista telefónica confirmó que su ejército había lanzado un ataque en Irán, tras reportes de prensa de un bombardeo sobre la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

«Construyeron una instalación antiaérea (…) En cuanto estuvo terminada, la atacamos anoche muy bien», señaló Trump en el programa Fox & Friends, asegurando que fue un «ataque menor».