Donald Trump dijo que Estados Unidos saldrá «muy pronto» de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país abandonará “muy pronto” sus operaciones en Irán, mientras combina amenazas de nuevos ataques con la posibilidad de un acuerdo que incluya fuertes condiciones sobre el programa nuclear y militar de Teherán.
El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que Estados Unidos cesará sus operaciones en Irán «muy pronto», en dos o tres semanas.
Estados Unidos saldrá «muy pronto» de Irán
Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: «Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo». A continuación, mencionó un plazo de «dos, quizá tres semanas».
«Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; atacaremos algunos puentes, tengo un par de puentes muy buenos en mente«, amenazó.
«Pero si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no», aseveró.
El presidente estadounidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.
Trump ha presentado un plan de 15 puntos a los nuevos líderes en Teherán, entre los que se incluye el cese total de cualquier proyecto para lograr armas nucleares, el desmantelamiento de buena parte de sus capacidades balísticas y el fin del patrocinio de grupos armados que desestabilizan la región.
Irán ha dicho que está estudiando ese plan. «Es irrelevante si alcanzamos un acuerdo o no», aseguró Trump.
AFP
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