Donald Trump no descarta viajar a Venezuela: «Creo que en algún momento será seguro»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a una histórica visita oficial a Venezuela en el marco de la operación de reconstrucción que lidera Washington. En una entrevista con The New York Times, el mandatario vinculó la posibilidad de pisar suelo venezolano a la consolidación de la seguridad en el territorio, el cual se encuentra bajo supervisión directa de fuerzas estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro.

Consultado sobre si planea visitar la nación sudamericana, el presidente se mostró optimista pero cauteloso respecto a los plazos. «Creo que en algún momento será seguro», afirmó desde la Oficina Oval, sugiriendo que una visita oficial podría concretarse una vez que los protocolos de seguridad de la operación militar garanticen un entorno de riesgo cero para la comitiva presidencial.

Esta seguridad está actualmente respaldada por un despliegue de fuerzas especiales en tierra y una flota naval apostada frente a las costas venezolanas. Para Trump, la presencia estadounidense no es solo una medida de control político, sino el paso previo necesario para una normalización que permita el aterrizaje del Air Force One en Caracas.

El rol de Delcy Rodríguez en la logística

Trump reveló que el actual gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, está facilitando activamente todas las condiciones para que la agenda de Washington avance sin contratiempos. Según el mandatario, esta administración de transición —integrada por exfuncionarios del chavismo— está otorgando «todo lo que consideramos necesario», lo que incluye la coordinación de seguridad y el acceso a infraestructura estratégica para los supervisores norteamericanos.

La colaboración del interinato es vista por la Casa Blanca como un puente fundamental para transformar a Venezuela en un socio energético confiable, permitiendo que la reconstrucción del aparato productivo sea, en palabras de Trump, «muy rentable» y segura para las inversiones futuras.

Al ser interrogado sobre cuánto tiempo más permanecerán las tropas y los supervisores estadounidenses en Venezuela antes de que un viaje presidencial sea viable, Trump evitó dar precisiones. «Solo el tiempo lo dirá», respondió, sugiriendo que la estadía de la administración norteamericana se extenderá durante años hasta que el país sea reconstruido bajo sus estándares.

El objetivo final, según el mandatario, es sanear la economía venezolana utilizando sus propios recursos naturales. «Vamos a tomar petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente«, concluyó, reafirmando que su presencia en el país es la garantía de que ese proceso se complete con éxito.