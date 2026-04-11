Ucrania y Rusia intercambian 350 prisioneros de guerra: habrá alto el fuego para la Pascua ortodoxa

Ucrania y Rusia pactaron el regreso de 350 prisioneros de guerra a sus países de o´rigen (Foto: AFP)

Miembros militares de Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para la devolución de prisioneros entre sí para este sábado 11 de abril. Lejos de negociar el fin de la guerra, ambos frentes darán un cese al fuego de 32 horas por las Pascuas ortodoxas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves un alto el fuego, aceptado por su similar rival ucraniano, Volodimir Zelenski. La medida entrará en vigor este sábado a las 16 (13 en Argentina) y concluirá al terminar la jornada del domingo.

Esta medida no es innovadora. El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron repetidamente de haberla incumplido con ataques en simultáneo a zonas vulnerables.

En los últimos días, Ucrania intensificó los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan por la guerra en Oriente Medio.

350 prisioneros de guerra vuelven a casa: cómo será el procedimiento

Este año las Pascuas ortodoxas se celebrarán el 12 de abril, diferenciándose de la católica por el uso del calendario juliano. Debido a este motivo, se decidió detener el fuego cruzado entre ambos países hasta la madrugada del lunes.

Para esta ocasión, cada país se comprometió a devolver a 175 prisioneros de guerra a su país de origen para que regresen con sus familias. Los militares de ambos frentes fueron retenidos a lo largo del período de los cuatro años de la guerra.

Según se informó desde medios locales, grupos militares tanto ucranianos como rusos se ubicarán en un sector especificado para trasladar los 350 prisioneros en total y regresarlos entre sí.

El gesto entre ambos países es un espejismo lejano del posible fin de la guerra. Pocas horas antes del anuncio de Putin, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones a diversos sectores estratégicos y militares en sus fronteras.