Donald Trump recibe a Corina Machado hoy en la Casa Blanca: los ejes de la cumbre por Venezuela

El presidente Donald Trump encabezará este lunes un almuerzo en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado. El encuentro, de carácter privado, se produce en un momento de reconfiguración estratégica para Washington, que busca equilibrar el apoyo histórico a la oposición con una interlocución directa y pragmática con la gestión interina de Delcy Rodríguez para estabilizar el sector petrolero.

Esta reunión, prevista para las 12.30pm de Washington, no es solo un gesto político, sino una mesa de trabajo donde la seguridad y la energía son los temas dominantes.

La presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirma que Estados Unidos analiza la transición venezolana desde una óptica de estabilidad regional y control de activos estratégicos.

El pragmatismo energético como eje del encuentro entre Machado y Trump

Aunque la reunión ratifica el lugar de Machado como la principal referente civil, ocurre en un contexto donde el discurso de la Casa Blanca ha comenzado a destacar los «avances extraordinarios» logrados en la comunicación con Delcy Rodríguez. Esta dualidad diplomática sugiere que Washington busca mantener canales abiertos con todos los actores que puedan facilitar una normalización operativa inmediata.

La hoja de ruta de la administración Trump prioriza dos objetivos: detener las violaciones a los derechos humanos y asegurar que la industria petrolera venezolana responda a intereses alineados con su administración.

En este sentido, el reconocimiento de Trump a Rodríguez como una «persona fantástica» tras sus recientes contactos telefónicos marca una diferencia con la retórica de administraciones anteriores, priorizando los resultados económicos por sobre las etiquetas ideológicas.

Por su parte, la actual jefa del Ejecutivo en Venezuela ha manifestado que el diálogo con el mandatario estadounidense se desarrolla en un marco de «respeto mutuo». Esta aceptación de las reglas de juego impuestas desde Washington permite que la transición avance hacia una fase de reconstrucción bajo supervisión norteamericana, un punto que seguramente formará parte de la agenda de discusión con Machado durante el almuerzo de hoy.