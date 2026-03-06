Donald Trump sobre el régimen iraní: “Si no obtenemos a la persona adecuada, volveremos a la guerra”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump mencionó en una entrevista telefónica con NBC News su deseo de que desaparezca la actual estructura de liderazgo del régimen dentro de la república islámica y señaló que su equipo busca “entrar y limpiarlo todo rápidamente«.

Trump afirmó que Estados Unidos buscará influir en la sucesión para impedir que la «línea dura» siga en el poder de Irán, advirtiendo que una designación adversa podría derivar en un nuevo conflicto armado en menos de cinco años. “Si no obtenemos a la persona adecuada, vamos a tener que volver a la guerra”, señaló el mandatario estadounidense.

En las últimas horas el canciller iraní, Abás Araghchi, advirtió que el régimen está preparado y confiado para resistir una invasión terrestre en su territorio, que no teme ante una ofensiva extranjera y sentenciando que «los están esperando«.

Ante esta advertencia del político iraní, Trump fue tajante y se refirió a la idea de enviar militares a invadir como una ridiculez y catalogándolo como innecesario: “Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su Armada. Han perdido todo lo que pueden perder”, afirmó.

Respecto a la gestión política iraní, Trump afirmó que el gobierno de aquel país debería desempeñar un papel activo en la selección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte de Ali Khamenei.

Sobre los posibles sucesores del mandato de Irán, Trump mencionó que la administración estadounidense evalúa a Mojtaba Khamenei. Lo consideró como uno de los principales candidatos a suceder a su padre, pero que carece de la experiencia necesaria para liderar Irán.

Donald Trump habló sobre el régimen iraní: la actualidad del conflicto

El escenario forma parte de la escalada iniciada a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra objetivos del régimen iraní. La ofensiva incluyó bombardeos a instalaciones militares, sistemas de misiles y bases estratégicas, lo que derivó en una rápida intensificación de los enfrentamientos en la región.

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán (Foto: archivo)

Como respuesta, Irán realizó ataques con misiles balísticos y drones contra bases militares estadounidenses y objetivos en países aliados de Washington en el Golfo Pérsico. Esta dinámica de represalias provocó un aumento de la tensión regional y el temor a una guerra de mayor escala en Medio Oriente.

A pesar de descartar una invasión terrestre por ahora, Trump dejó en claro que las operaciones militares continuarán. El objetivo declarado por Washington es debilitar de forma decisiva la capacidad militar iraní y evitar que el país reconstruya su infraestructura armamentística en el corto plazo.

Donald Trump habló sobre el régimen iraní: el futuro de Estados Unidos con Irán

El presidente también insinuó que Estados Unidos podría tener un rol en el futuro político de Irán. En ese sentido, sostuvo que ya piensa en posibles figuras que podrían participar de una eventual transición política si el actual sistema de poder en Teherán colapsa.

Mientras tanto, los combates y bombardeos continúan en distintos puntos de la región, con ataques aéreos y navales que afectan tanto a instalaciones militares como a objetivos estratégicos. La situación mantiene en alerta a varios países de Medio Oriente que albergan bases estadounidenses.

En este escenario, las declaraciones de Trump reflejan la postura de la Casa Blanca de mantener la presión militar sobre Irán sin avanzar, por ahora, hacia una intervención terrestre directa, mientras el conflicto sigue evolucionando y genera preocupación a nivel internacional.