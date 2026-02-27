El descarrilamiento de un tranvía dejó dos muertos y decenas de heridos en Milán

El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó este viernes en Milán la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía.

Descarriló un tranvía en Milán: dos muertos

No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda. Se constató la presencia de varias ambulancias en el lugar.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su «más sentido pésame» tras el descarrilamiento.

Una investigación inicial apuntaba a que el conductor no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.

«Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado», contó un transeúnte, Valerio Gaglione.

«Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un hombre completamente cubierto de sangre», añadió.

Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar.

Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo, precisó.

«No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor», añadió Sala.

Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

«Solo oí un ruido enorme», contó una mujer de 27 años llamada Anna, que se encontraba en su oficina cercana cuando ocurrió el choque. «Vi que una parte del tranvía había entrado en una tienda«, agregó.

En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada.

AFP