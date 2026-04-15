Irán desafía el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz con el ingreso de un buque

Irán avanzó con maniobras para sostener su comercio exterior en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Según reportes oficiales, un buque petrolero sancionado logró ingresar a aguas del país, mientras el Gobierno activó mecanismos para garantizar importaciones esenciales.

La agencia semioficial Mehr informó que el Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas, a cargo de Seyed Ali Madanizadeh, dispuso el uso de zonas francas para mantener el flujo de bienes. La medida busca sostener el abastecimiento frente a las restricciones en rutas marítimas estratégicas.

Cómo Irán utiliza zonas francas para sostener comercio bajo sanciones internacionales

También este miércoles, la agencia Fars reportó que un superpetrolero iraní ingresó en aguas del sur sin desactivar su sistema de identificación automática. La información surge de un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con Fars, el buque figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense. El reporte no precisó el nombre ni la fecha exacta de ingreso.

Un buque petróleo en el estrecho de Ormuz. (foto: archivo)

El petrolero, con capacidad para transportar 2 millones de barriles, navegó por alta mar y atravesó el estrecho de Ormuz. La maniobra se interpretó como un desafío directo al control naval estadounidense en la región.

El trasfondo del conflicto en Ormuz y el impacto global en petróleo

En paralelo, Mehr explicó que las zonas francas se consolidaron como “pilares fundamentales de la sostenibilidad económica del país frente a las crisis”.

“Gracias a su ubicación estratégica en las fronteras terrestres y marítimas de Irán, a la simplificación de las regulaciones y a la flexibilidad de su infraestructura, las zonas francas servirán como rutas alternativas para el suministro de bienes esenciales cuando los principales puertos del país estén bajo sanciones o bloqueo”, señaló Mehr.

El bloqueo estadounidense se implementó tras el fracaso de negociaciones en Islamabad. Las conversaciones se realizaron luego de un alto el fuego de dos semanas que había comenzado el 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel.