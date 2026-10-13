El hermano mayor del papa León XIV también tiene cáncer: fue diagnosticado en 2017 y sufrió una recaída

El hermano mayor del papa León XIV también fue internado por cáncer: sus médicos detectaron la enfermedad en 2017.

El hermano mayor del papa León XIV, Louis Prevost, también enfrenta un diagnóstico de cáncer y permanece hospitalizado en Florida, Estados Unidos, donde participa de un nuevo ensayo clínico para tratar la enfermedad. La noticia se conoció mientras el pontífice se recupera en Roma de una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La información sobre el estado de salud de Louis fue confirmada por su esposa, Deborah Prevost, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS News. Según explicó, el hombre de 74 años padece mieloma múltiple y sufrió una recaída hace tres meses.

Por su parte, el Vaticano informó que durante la operación del Papa, realizada en el Policlínico Gemelli de Roma, los estudios confirmaron que tiene un adenocarcinoma de pulmón.

El diagnóstico de Louis Prevost y el nuevo tratamiento

Louis Prevost recibió el diagnóstico de mieloma múltiple en 2017. Dos años después, inició un tratamiento que incluyó terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico.

La respuesta fue favorable y permitió mantener la enfermedad bajo control durante varios años. Sin embargo, hace tres meses el cáncer dejó de estar en remisión y los médicos comenzaron a evaluar nuevas alternativas terapéuticas.

Actualmente, el hermano del pontífice permanece internado en Florida, donde recibe tratamiento como parte de otro ensayo clínico.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco presente en la médula ósea que participa en la respuesta inmunitaria. La proliferación anormal de estas células puede interferir en la producción de células sanguíneas sanas y provocar complicaciones en los huesos, los riñones y el sistema inmunológico.

La conversación con el Papa antes de la cirugía

En medio de la preocupación por la salud de ambos hermanos, Deborah contó que León XIV mantuvo una conversación telefónica con ellos la semana pasada, antes de que Louis ingresara al hospital para comenzar el nuevo tratamiento.

“Nos llamó para avisarnos lo que iba a pasar”, recordó la mujer, en referencia a la operación pulmonar que el pontífice debía afrontar antes de que el Vaticano comunicara públicamente la intervención.

La esposa de Louis reconoció que la familia atraviesa días difíciles, aunque aseguró que intenta mantener la esperanza mientras espera novedades sobre la evolución de ambos.

“Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”, expresó en diálogo con CBS News.

También manifestó su deseo de que el cáncer de pulmón de León XIV haya sido detectado en una etapa temprana. Según indicó, hasta el momento no había recibido información sobre la posibilidad de que el Papa necesitara someterse a sesiones de quimioterapia o radioterapia.

Quién es Louis Prevost, el hermano mayor de León XIV

Louis Prevost es veterano de la Marina estadounidense y reside desde hace años en Florida. Su nombre adquirió notoriedad internacional después de que su hermano fuera elegido Papa, cuando trascendió su simpatía por el presidente Donald Trump.

Incluso, el mandatario estadounidense recibió a Louis y a su esposa en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Ahora, la familia Prevost atraviesa un momento de preocupación por los problemas de salud de ambos hermanos, mientras sigue de cerca la recuperación del pontífice en Roma y el tratamiento de Louis en Estados Unidos.