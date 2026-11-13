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León XIV en Perú: la emoción por su regreso a Chiclayo y la agenda que cumplirá este viernes
El Papa regresa este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad peruana donde encabezó la diócesis durante ocho años. En la región de Lambayeque, los fieles se preparan para recibirlo en una jornada marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su tarea. Así continúa la gira latinoamericana del Sumo Pontífice.
Tras finalizar su segunda jornada en Perú entre lágrimas, el papa León XIV inicia su tercer día de visita en el país que marcó su trayectoria pastoral. Luego de recorrer Uruguay y cerrar su histórica despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice atraviesa el ecuador de una gira de seis días por un mapa complejo que abarca la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.
Lejos de la formalidad protocolar, esta escala tiene un peso estrictamente afectivo: en términos prácticos y emocionales, Perú es la verdadera «casa» de Robert Prevost. Allí vivió casi dos décadas como misionero católico y obtuvo la ciudadanía peruana poco antes de asumir como obispo de Chiclayo, un cargo clave que ocupó entre 2015 y 2023.
EN VIVO: el papa León llegó a Perú y Robert Prevost vuelve a su hogar
El papa León XIV llegó a Chiclayo, la ciudad en la que vivió ocho años cuando fue obispo
Chiclayo abre el corazón para recibir a León XIV
Qué dijo el Papa antes de partir a Chiclayo
Previo a impartir la bendición apostólica, dirigió un deseo especial a los hogares locales: “Que el Señor bendiga a todos ustedes, que su presencia con ustedes en sus corazones, en sus familias, les dé siempre esta vida y siempre mucha esperanza y que sigamos trabajando todos unidos”. El mensaje cerró con la fórmula tradicional -“la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes”-, a la que los fieles respondieron con un “amén” y aplausos.
🇵🇪 “Buenos días” com o Papa Leão! Antes de partir de Lima rumo a Chiclayo, nesta sexta-feira (13/11), o #SantoPadre dirigiu uma #saudação espontânea aos fiéis reunidos diante da Nunciatura Apostólica https://t.co/tOM7DAJ8LC— Vatican News (@vaticannews_pt) November 13, 2026
La emoción de Chiclayo ante la llegada del Papa
❤️🥹 ¡De regreso a casa! Chiclayo vive una jornada histórica y desborda de emoción para recibir a quien fue su obispo y hoy es el papa León XIV. Miles de personas ya lo esperan en las pampas de Pimentel para acompañarlo en una esperada misa. https://t.co/tasgbDX6QQ— Radio Nacional (@RadioNacionalFM) November 13, 2026
Agenda del Papa en Chiclayo hoy, viernes 13 de noviembre
7:40 a. m. – Salida de Lima: el avión que transporta al Santo Padre partirá desde la Base Aérea del Callao.
9:10 a. m. – Llegada a Chiclayo: aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
10:30 a. m. – Santa misa y homilía: celebración eucarística en la explanada de las Pampas de Pimentel.
12:40 p. m. – Visita privada: recorrido por la capilla San Óscar A. Romero.
4:30 p. m. – Encuentro con representantes de la Iglesia: reunión en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
5:45 p. m. – Encuentro con el mundo universitario: actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
7:00 p. m. – Cena con sacerdotes: encuentro en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.
Con la oración del padre nuestro, el papa León XIV finalizó su vigilia con los jóvenes en el estadio nacional de Lima.
Al finalizar, el sumo pontífice cerró con la oración del padre nuestro.
El papa rezó junto a los jóvenes tras su exhortación
El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas tras su llegada al Estadio Nacional
El mensaje del papa al llegar a Perú
Me alegra profundamente volver al #Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria. #ViajeApostólico— Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026
El regreso a los orígenes: la gira de los seis días
Tras una primera mañana dedicada íntegramente a los obispos y el clero local en las entrañas de la Catedral, el verdadero termómetro social de la visita se medirá al mediodía en la emblemática Plaza Mayor. Allí, el líder de la Iglesia Católica brindará un mensaje directo y abierto a la ciudadanía, enfocado en las tensiones y esperanzas que atraviesa el pueblo peruano.
Sin embargo, el evento más convocante y político de la jornada llegará al caer la tarde. El Vaticano diagramó una vigilia histórica en el Estadio Nacional, donde el Papa se verá cara a cara con miles de jóvenes y estudiantes universitarios, un sector clave para cimentar su mensaje pastoral y social en la región.
El cronograma oficial en Lima (hora local):
11:30 h (09:30 en Perú) | Palacio Arzobispal: Cumbre privada a puertas cerradas con los obispos del Perú.
12:20 h (10:20 en Perú) | Basílica Catedral: Celebración litúrgica junto a sacerdotes, religiosos y consejos pastorales.
13:30 h (11:30 en Perú) | Plaza Mayor de Lima: El plato fuerte del mediodía. Encuentro público y mensaje abierto a la ciudadanía.
20:00 h (18:00 en Perú) | Estadio Nacional: Multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios.
22:00 h (20:00 en Perú) | Nunciatura Apostólica: Cena de cierre de jornada junto a la cúpula episcopal.
(La cobertura de los eventos en tiempo real se transmite a través de la señal oficial de TVPerú).
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