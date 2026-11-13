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León XIV en Perú: la emoción por su regreso a Chiclayo y la agenda que cumplirá este viernes

El Papa regresa este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad peruana donde encabezó la diócesis durante ocho años. En la región de Lambayeque, los fieles se preparan para recibirlo en una jornada marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su tarea. Así continúa la gira latinoamericana del Sumo Pontífice.

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Redacción

Por Redacción

El papa León en Perú

El papa León en Perú

Tras finalizar su segunda jornada en Perú entre lágrimas, el papa León XIV inicia su tercer día de visita en el país que marcó su trayectoria pastoral. Luego de recorrer Uruguay y cerrar su histórica despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice atraviesa el ecuador de una gira de seis días por un mapa complejo que abarca la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.

Lejos de la formalidad protocolar, esta escala tiene un peso estrictamente afectivo: en términos prácticos y emocionales, Perú es la verdadera «casa» de Robert Prevost. Allí vivió casi dos décadas como misionero católico y obtuvo la ciudadanía peruana poco antes de asumir como obispo de Chiclayo, un cargo clave que ocupó entre 2015 y 2023.

EN VIVO: el papa León llegó a Perú y Robert Prevost vuelve a su hogar

13/11 11:23

El papa León XIV llegó a Chiclayo, la ciudad en la que vivió ocho años cuando fue obispo

El avión que trasladó al papa León XIV desde Lima ya aterrizó en Chiclayo, ciudad donde el pontífice residió durante ocho años mientras ejercía como obispo.
13/11 10:00

Chiclayo abre el corazón para recibir a León XIV

Así se preparó Chiclayo para acoger al Pontífice en la diócesis que fue su casa durante ocho años
13/11 08:00

Qué dijo el Papa antes de partir a Chiclayo

Antes de partir hacia Chiclayo, el Sumo Pontífice se despidió de la multitud en Lima con un llamado a sostener el ánimo que marcó su estadía en la capital peruana. “Queremos continuar con este mismo espíritu de alegría, de agradecimiento al Señor por tantas bendiciones, por la fe, por la vida y por el respeto de la dignidad humana de cada uno”, expresó.
Previo a impartir la bendición apostólica, dirigió un deseo especial a los hogares locales: “Que el Señor bendiga a todos ustedes, que su presencia con ustedes en sus corazones, en sus familias, les dé siempre esta vida y siempre mucha esperanza y que sigamos trabajando todos unidos”. El mensaje cerró con la fórmula tradicional -“la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes”-, a la que los fieles respondieron con un “amén” y aplausos.
13/11 07:45

La emoción de Chiclayo ante la llegada del Papa

Cientos de personas forman extensas filas en la carretera Chiclayo-Pimentel para viajar hacia las pampas del distrito. Con sillas, sombreros y provisiones, aguardan a la vera del camino para participar de una misa multitudinaria.
13/11 07:31

Agenda del Papa en Chiclayo hoy, viernes 13 de noviembre

Estas son las actividades previstas para la primera jornada de su visita:
7:40 a. m. – Salida de Lima: el avión que transporta al Santo Padre partirá desde la Base Aérea del Callao.
9:10 a. m. – Llegada a Chiclayo: aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
10:30 a. m. – Santa misa y homilía: celebración eucarística en la explanada de las Pampas de Pimentel.
12:40 p. m. – Visita privada: recorrido por la capilla San Óscar A. Romero.
4:30 p. m. – Encuentro con representantes de la Iglesia: reunión en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
5:45 p. m. – Encuentro con el mundo universitario: actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
7:00 p. m. – Cena con sacerdotes: encuentro en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.
12/11 21:54

Con la oración del padre nuestro, el papa León XIV finalizó su vigilia con los jóvenes en el estadio nacional de Lima.  

«Todos los jovenes de Perú representan la esperanza del país». El Papa los exhortó a asumir su propia misión: “Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos”. “Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, agregó.  
Al finalizar, el sumo pontífice cerró con la oración del padre nuestro.  
12/11 21:48

El papa rezó junto a los jóvenes tras su exhortación

La oración del sumo pontífice fue la siguiente: «Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi familia, ven a mi comunidad, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor». 
12/11 21:41

El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas tras su llegada al Estadio Nacional

La multitud aplaudió y gritó vítores para el Papa, quien se emocionó hasta las lagrimas por el recibimiento de un país al que aprecia mucho por su paso previo a ser León XIV. El papa se dirigió a los jóvenes en el Estadio Nacional: «Son ustedes el signo de esperanza».
12/11 09:07

El mensaje del papa al llegar a Perú

12/11 08:58

El regreso a los orígenes: la gira de los seis días

El papa León XIV no frena su marcha en el regreso al país que lo acobijó durante décadas. Hoy, en su segunda jornada oficial en Lima, el Sumo Pontífice desplegará un cronograma de alto impacto que combinará el hermetismo de las cúpulas religiosas con la efervescencia popular en las calles.


Tras una primera mañana dedicada íntegramente a los obispos y el clero local en las entrañas de la Catedral, el verdadero termómetro social de la visita se medirá al mediodía en la emblemática Plaza Mayor. Allí, el líder de la Iglesia Católica brindará un mensaje directo y abierto a la ciudadanía, enfocado en las tensiones y esperanzas que atraviesa el pueblo peruano.


Sin embargo, el evento más convocante y político de la jornada llegará al caer la tarde. El Vaticano diagramó una vigilia histórica en el Estadio Nacional, donde el Papa se verá cara a cara con miles de jóvenes y estudiantes universitarios, un sector clave para cimentar su mensaje pastoral y social en la región.


El cronograma oficial en Lima (hora local):

11:30 h (09:30 en Perú) | Palacio Arzobispal: Cumbre privada a puertas cerradas con los obispos del Perú.

12:20 h (10:20 en Perú) | Basílica Catedral: Celebración litúrgica junto a sacerdotes, religiosos y consejos pastorales.

13:30 h (11:30 en Perú) | Plaza Mayor de Lima: El plato fuerte del mediodía. Encuentro público y mensaje abierto a la ciudadanía.

20:00 h (18:00 en Perú) | Estadio Nacional: Multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios.

22:00 h (20:00 en Perú) | Nunciatura Apostólica: Cena de cierre de jornada junto a la cúpula episcopal.


(La cobertura de los eventos en tiempo real se transmite a través de la señal oficial de TVPerú).


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Papa León XIV

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Tras finalizar su segunda jornada en Perú entre lágrimas, el papa León XIV inicia su tercer día de visita en el país que marcó su trayectoria pastoral. Luego de recorrer Uruguay y cerrar su histórica despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice atraviesa el ecuador de una gira de seis días por un mapa complejo que abarca la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.

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