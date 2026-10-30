Escándalo en Hollywood: Halle Berry perdió la custodia de su hijo tras una grave denuncia de su exmarido

Halle Berry atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida familiar. La reconocida actriz estadounidense, ganadora de un Oscar, perdió la custodia física principal de su hijo de 13 años en medio de una disputa judicial con su exmarido, Olivier Martinez, quien la acusó de presunto maltrato físico.

La decisión fue tomada por un tribunal de Los Ángeles este jueves 29 de octubre, luego de varias jornadas de audiencias. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia resolvió mantener temporalmente al adolescente bajo el cuidado principal de su padre, aunque rechazó la solicitud de una orden de alejamiento por violencia doméstica presentada contra la actriz.

De qué acusan a Halle Berry y qué respondió la actriz

El conflicto judicial se agravó después de un episodio ocurrido el 26 de septiembre, cuando Martinez denunció que Berry habría agredido físicamente a su hijo durante una discusión familiar.

En su presentación, el actor francés sostuvo que la situación había provocado consecuencias emocionales en el adolescente y solicitó medidas de protección.

Sin embargo, Halle Berry negó categóricamente las acusaciones y aseguró que nunca ejerció violencia física ni emocional contra su hijo. Su defensa cuestionó la versión de Martinez y sostuvo que las denuncias forman parte del prolongado enfrentamiento entre ambos.

De acuerdo con la revista People, durante el proceso judicial también declararon integrantes del entorno familiar de la actriz, entre ellos su hija mayor y su actual pareja, el músico Van Hunt.

Qué pasará con la custodia del hijo de Halle Berry

La resolución establece que Olivier Martinez conservará temporalmente la custodia física principal, mientras que Berry podrá continuar viendo a su hijo bajo un régimen de visitas establecido judicialmente, aunque por ahora no podrá compartir noches con él.

No obstante, ambos padres mantendrán la custodia legal compartida, por lo que seguirán participando en las decisiones importantes relacionadas con su crianza.

Además, la Justicia dejó sin efecto la orden de restricción temporal contra la actriz y rechazó la solicitud de una nueva medida de alejamiento.

El caso tendrá una nueva revisión en noviembre, cuando el tribunal volverá a evaluar las condiciones de custodia.

Berry y Martinez se casaron en 2013, se separaron en 2015 y finalizaron su divorcio en 2023, después de varios años de conflictos judiciales. Ahora, el nuevo enfrentamiento vuelve a colocar a la familia en el centro de la atención mediática internacional.