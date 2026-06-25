El precio del petróleo Brent volvió a la zona de los 75 dólares tras la tregua en el estrecho de Ormuz

El regreso de los buques petroleros al estrecho de Ormuz descomprime el suministro global y empuja el precio del crudo Brent hacia la zona de los US$75.(Foto: gentileza AFP)

El precio del petróleo Brent consolidó su regreso a los niveles previos al conflicto internacional, tras cotizar este jueves cerca de los US$75. La jornada estuvo marcada por una extrema volatilidad en el mercado energético formal, donde el crudo llegó a perforar el piso de los 72 dólares.

Esta fuerte caída del crudo representa un marcado alivio técnico tras meses de volatilidad, especialmente si se tiene en cuenta que en el peor momento de la escalada el barril tocó un techo crítico de US$126.

La baja de los precios internacionales se aceleró luego de que Washington y Teherán sellaran una tregua diplomática de 60 días. El acuerdo habilitó la reapertura del estrecho de Ormuz, un canal marítimo clave por donde circula una quinta parte del suministro global de petróleo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sumó otro condimento al acuerdo y asguró: «Tregua sí, pero no cuaquier precio» (ver adelante).

Qué pasa en el estrecho de Ormuz y por qué cae el precio del crudo

El derrumbe de la cotización internacional responde a la expectativa de que los cargamentos retenidos en Medio Oriente comiencen a fluir sin restricciones hacia los centros de consumo global. Las exportaciones marítimas desde la región afectada ya se recuperaron por encima del 80% de los niveles de flujo previos a la crisis.

A pesar de la baja en los precios mayoristas de la energía, las mesas de operaciones internacionales advierten que aún es prematuro dar por cerrada la crisis:

Tránsito de buques: Actualmente transitan cerca de 45 navíos petroleros diarios por el estrecho de Ormuz, un indicador que se mantiene muy rezagado frente a los 135 barcos diarios que registraba el circuito comercial regular.





Actualmente transitan cerca de 45 navíos petroleros diarios por el estrecho de Ormuz, un indicador que se mantiene muy rezagado frente a los que registraba el circuito comercial regular. Prima geopolítica de fondo: Los operadores de mercado mantendrán encarecidos los costos de cobertura y seguros hasta constatar la solidez del proceso de paz, lo que frena una baja mayor a nivel internacional.



«No a cualquier precio»: Marco Rubio fijó las condiciones de EE.UU. para el acuerdo

El respiro en los mercados sumó un fuerte componente político tras la intervención del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante la reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada en Bahréin. Si bien Rubio ratificó que Washington busca un acuerdo definitivo con Irán, aclaró de forma tajante que «no será a cualquier precio».

La principal línea roja impuesta por la Casa Blanca gira en torno a la libre navegación y los temores de que Teherán intente aplicar tarifas de tránsito una vez que concluya los 60 días de tregua. «Las aguas internacionales no pertenecen a nadie. Es inaceptable cobrar por pasar por aguas cercanas a tu territorio», disparó el funcionario norteamericano, advirtiendo que aceptar peajes unilaterales en Ormuz sentaría un precedente peligroso que desataría un «caos total» en otros canales estratégicos del comercio global.

Asimismo, Rubio buscó calmar las fuertes críticas de Israel respecto al alto el fuego en el Líbano —contemplado en el memorando— al garantizar que ninguna decisión socavará la seguridad de sus socios históricos en la región. Además, remarcó que Estados Unidos no dará el brazo a torcer en la exigencia de que Irán no posea armas nucleares, exigiendo mecanismos de verificación estrictos y fiables en el documento final.

El reclamo de los países árabes frente al nuevo mapa del mercado petrolero

Por su parte, los ministros de Exteriores de las monarquías del Golfo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Bahréin) respaldaron a través de un comunicado conjunto los esfuerzos diplomáticos para reducir la violencia en la zona, pero marcaron su propia postura.

Los países de la región enfatizaron que cualquier entendimiento definitivo con el régimen iraní debe basarse estrictamente en los principios del Derecho Internacional, el respeto a la soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos, requisitos indispensables para blindar los corredores marítimos y consolidar la estabilidad económica del bloque exportador.