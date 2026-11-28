España celebrará este domingo 29 de noviembre sus terceras elecciones generales bajo el mandato de Pedro Sánchez. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 38.728.356 electores están habilitados para sufragar: 35.958.711 residentes dentro del territorio español y 2.769.645 inscritos en el extranjero, con las mayores concentraciones ubicadas en Argentina, Francia y Estados Unidos.

En esta jornada compiten cuatro candidatos principales: Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular (PP), Santiago Abascal por Vox y Ada Colau por Frente Amplio.

El escenario que enfrenta Pedro Sánchez: las claves de las elecciones

El adelanto electoral se produjo luego de que Sánchez anunciara el pasado 5 de octubre la disolución de las Cortes Generales -integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado-. La medida fue tomada tras el rechazo del PP, Vox y la formación independentista catalana Junts a la convalidación de dos reales decretos-leyes sobre vivienda, impulsados por el Ejecutivo tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años.

Se trata de la tercera ocasión en que el mandatario recurre a la disolución parlamentaria, tras las convocatorias de 2019 -por el rechazo a los presupuestos- y de 2023 -después de los comicios municipales y autonómicos-.

El escenario actual encuentra al oficialismo con una agenda centrada en las políticas habitacionales, pero atravesado por distintos frentes. Por un lado, persisten las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en contratos de obra pública que involucran al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Por otro, la gestión enfrentó los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) en enero y en Urda, que dejaron más de un centenar de víctimas fatales y derivaron en la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. A esto se suma el debate sobre las políticas migratorias y de nacionalidad, uno de los principales ejes de campaña utilizados por los partidos de derecha.

En cuanto al funcionamiento electoral, los ciudadanos emiten su voto bajo dos modalidades diferenciadas. Para el Senado se utiliza un sistema de listas abiertas donde se marca a los candidatos por nombre y apellido. Para el Congreso de los Diputados -órgano encargado de investir al presidente del Gobierno- se emplean listas cerradas distribuidas en 52 circunscripciones (una por cada provincia, además de Ceuta y Melilla), siendo Madrid la que aporta más escaños con un total de 38, seguida por Barcelona con 32.La asignación de las 350 bancas del Congreso se realiza mediante el método D’Hondt, que aplica un umbral electoral mínimo del 3% de los votos válidos por circunscripción. Una vez constituidas las cámaras, el rey propone un candidato que deberá someterse a la sesión de investidura.

Para resultar electo en primera votación se requiere mayoría absoluta (176 votos); de no alcanzarse esa cifra, se realiza una segunda instancia en la que basta con obtener mayoría simple.

De cara a la apertura de las urnas, los últimos sondeos difundidos antes de la veda electoral mostraron escenarios alternados de paridad y ventaja para los partidos de derecha. En la previa, más de un millón de ciudadanos ya emitieron su sufragio por correo, mientras que el cierre de la campaña estuvo marcado por el último debate televisivo, durante el cual Ada Colau presentó una denuncia por violencia de género contra Alberto Núñez Feijóo tras un cruce verbal ocurrido en la transmisión.