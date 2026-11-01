Ucrania bombardeó una importante refinería de Rusia en su reanudación de los ataques: «Daños significativos»

Una «empresa industrial» fue alcanzada el domingo durante un ataque con drones al este de Moscú, según las autoridades rusas, mientras Ucrania aseguró que bombardeó una importante refinería petrolera.

«Un ataque masivo con drones está en marcha en la región de Nizhni Nóvgorod desde anoche y esta mañana, con más de cien drones destruidos«, declaró en un comunicado el gobernador Gleb Nikitin. «Según la información preliminar, no hubo bajas. Una empresa industrial en el distrito de Kstovo sufrió daños significativos», agregó sin detallar el tipo de empresa afectada.

Reanudó Ucrania sus ataques contra Rusia

En tanto, la prensa ucraniana reportó un ataque contra «la refinería petrolera de Kstovo (…) una de las mayores refinerías de crudo de Rusia, productora de combustible y lubricantes».

Moscú aseguró que Ucrania reanudó sus ataques contra las instalaciones petroleras rusas después de una «pausa» de varios días.

Ucrania ha realizado numerosos ataques contra instalaciones rusas de petróleo y gas en represalia por los ataques rusos contra sus plantas energéticas desde el inicio de la ofensiva de Moscú en febrero de 2022.

El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado a Ucrania a detener esos ataques, a los que culpa del aumento en el precio del diésel en su país.

Operativo de evacuación en zona de frontera

Los residentes de Oleshky, ocupada por Rusia, cruzaron el sábado a territorio controlado por Ucrania en una importante operación de evacuación llevada a cabo bajo la tregua más significativa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años y medio, reportó AP.

Los evacuados, envueltos en banderas ucranianas azules y amarillas, bajaron de los autobuses en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y se reunieron con sus familiares. Voluntarios con carteles de bienvenida dibujados a mano repartieron café a los exhaustos viajeros que habían recorrido Rusia y Bielorrusia en autobús y avión. Los habitantes de los pueblos cercanos se alinearon a lo largo de la carretera ondeando banderas y linternas para dar la bienvenida al convoy.