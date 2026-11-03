Elecciones en Estados Unidos: cuatro gobernadores demócratas lograron la reelección en Illinois, Massachusetts, Maryland y Pensilvania

Los gobernadores demócratas JB Pritzker, Maura Healey, Wes Moore y Josh Shapiro consiguieron la reelección en Illinois, Massachusetts, Maryland y Pensilvania, respectivamente, en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Los resultados representan las primeras victorias de la jornada en la disputa por las gobernaciones estatales.

En Illinois, JB Pritzker derrotó al republicano Darren Bailey y obtuvo un tercer mandato al frente del estado. El empresario multimillonario, heredero de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt, ya había vencido al mismo rival en las elecciones de 2022. Además, su nombre aparece entre los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028.

En Massachusetts, Maura Healey consiguió un segundo mandato tras imponerse al republicano Michael Minogue, exdirector ejecutivo de una compañía de dispositivos médicos que destinó millones de dólares de su patrimonio personal a la campaña. Antes de llegar a la gobernación, Healey cumplió dos mandatos como fiscal general. Es la primera mujer y la primera persona abiertamente lesbiana en ocupar ese cargo en la historia del estado.

Por su parte, en Maryland, Wes Moore también logró la reelección al derrotar al republicano Dan Cox, quien ya había perdido frente al gobernador demócrata en 2022. Moore llegó al poder ese año y se convirtió en el primer gobernador negro de la historia de Maryland. Veterano de combate, becario Rhodes, autor y exdirector ejecutivo de una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la pobreza, también figura entre los posibles candidatos demócratas para las presidenciales de 2028.

En Pensilvania, Josh Shapiro obtuvo un segundo mandato tras vencer a la republicana Stacy Garrity, tesorera estatal electa que contó con el respaldo del presidente Donald Trump. Antes de asumir como gobernador, Shapiro había cumplido dos mandatos como fiscal general del estado. Su nombre también aparece entre los posibles aspirantes demócratas a la Casa Blanca en 2028.

La disputa por las gobernaciones continúa en Estados Unidos

Las cuatro victorias corresponden a las primeras proyecciones de la jornada electoral. La competencia por las gobernaciones sigue abierta en otros estados, mientras avanza el recuento de votos y se conocen nuevas estimaciones sobre los resultados de las contiendas estatales.

Los comicios de medio término representan una instancia clave para medir el escenario político estadounidense y el posicionamiento de los partidos de cara a las elecciones presidenciales de 2028.