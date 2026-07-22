Donald Trump impulsa a Gianni Infantino para presidir la ONU: qué pasa con la candidatura del argentino Rafael Grossi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a operar políticamente para impulsar la candidatura de Gianni Infantino, actual titular de la FIFA, como nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La postulación busca definir al sucesor del portugués António Guterres, quien dejará el máximo cargo diplomático tras cumplir dos mandatos consecutivos.

Según reveló una reconstrucción del diario estadounidense New York Post, replicada por La Nación, allegados al mandatario norteamericano aseguraron que el dirigente italo-suizo «es respetado por todos en el mundo y tiene una habilidad especial para unir a la gente».

La carrera por la ONU y el argentino que compite por la secretaría general

Para consagrarse al frente de la ONU, el mandamás de la FIFA de 56 años necesitaría obtener en primer término la recomendación del Consejo de Seguridad —integrado por 15 miembros con derecho a veto de las cinco potencias principales— y posteriormente la ratificación formal de la Asamblea General.

Sin embargo, el movimiento de Donald Trump impacta de lleno en las aspiraciones de la diplomacia argentina. En la misma carrera por la sucesión de Guterres compite formalmente el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Grossi ya oficializó su candidatura para encarar una profunda reestructuración en las Naciones Unidas, organismo al que definió atravesado por una crisis de legitimidad. «En 2026 vamos a jugar dos mundiales y yo creo que vamos a ganar los dos», había anticipado entusiasmado el diplomático argentino durante un encuentro en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Del Mundial 2026 al sillón de la ONU: la estrecha alianza entre Trump e Infantino

El vínculo de extrema confianza entre Donald Trump y Gianni Infantino se consolidó durante el proceso organizativo y el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México. Durante el último año, el dirigente de la entidad madre del fútbol otorgó gestos de permanente alineamiento hacia la Casa Blanca, incluyendo la entrega del primer Premio de la Paz de la FIFA al propio presidente estadounidense.

La sintonía entre ambos se evidenció en la fuerte polémica deportiva que salpicó al Mundial 2026. Tras la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun en el cruce de dieciseisavos de final ante Bosnia, el propio Trump mantuvo gestiones directas con Infantino que derivaron en la decisión de la FIFA de levantar la sanción del jugador antes del partido contra Bélgica.

Aunque el episodio desató duras críticas internacionales por la presunta injerencia política en los tribunales disciplinarios del fútbol, terminó de sellar la alianza personal que hoy Trump pretende trasladar al máximo sillón de la diplomacia global.

Con información de La Nación.