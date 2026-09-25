Javier Milei retoma su agenda tras regresar de Estados Unidos: entrevista con un medio francés y reunión de Gabinete

Javier Milei ya se encuentra en Argentina tras concretar su viaje por Estados Unidos y se prepara para retomar la agenda nacional que incluye una entrevista para un medio francés y nuevos compromisos para la semana próxima.

La agenda oficial de Javier Milei

El mandatario aterrizó en Buenos Aires cerca de las 10 de la mañana y, según la información oficial, permanece en la Quinta de Olivos.

Por la tarde, se trasladaría a la Casa Rosada para grabar una entrevista con un medio francés —tal como hizo el sábado pasado—, ya que prefiere cumplir con este compromiso desde sus oficinas del centro.

Aunque la agenda sigue en definición, el Presidente encabezaría el próximo lunes una nueva reunión de Gabinete, tras suspender la de esta semana por la preparación del discurso que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro se dará luego de la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a los cambios en el régimen de zonas frías, que restringen el subsidio de gas a la Puna, Malargüe y las provincias del sur.

Desde el Ejecutivo adelantaron que Milei aún trabaja en otros proyectos clave: la defensa de la soberanía nacional, la reforma electoral y el retorno a Diputados de la ley del BCRA, tras incorporar modificaciones en el mecanismo para designar y remover a las autoridades monetarias.

Hacia el final de la semana, el Presidente viajará a París para participar de la Argentina Week, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Con información de Noticias Argentinas

Javier Milei y Patricia Bullrich: la interna que deberá solucionar el Jefe de Estado

El principal desafío político para el presidente radica en gestionar las crecientes fricciones con la senadora y titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. La legisladora ha dejado en claro que se considera una socia estratégica de la coalición libertaria y no una mera subordinada, exponiendo su descontento por la falta de consulta previa en proyectos clave como el Presupuesto y diferenciándose públicamente mediante gestos de autonomía política.

Su capital electoral propio y su marcada firmeza en la Cámara Alta convierten a su figura en un factor determinante para sostener los acuerdos legislativos del Gobierno. Ante este escenario de tensión interna, la conducción de Balcarce 50 bajó la orden estricta de evitar confrontaciones directas para preservar la cohesión del bloque.

La senadora y jefa de bancada no solo mantiene altos niveles de aprobación en las encuestas comparados con la media de la dirigencia, sino que reclama ser tratada como una socia política clave que aportó una base electoral decisiva para el triunfo oficialista. Sus recientes desacuerdos públicos sobre el Presupuesto y la modificación de prestaciones en Discapacidad expusieron faltas de coordinación interna, obligando al Presidente a ordenar de forma taxativa a su gabinete que se evite la confrontación abierta para evitar fisuras en la coalición.