Estados Unidos supervisa el alto al fuego en Gaza: llegan 200 militares a Israel

Un contingente inicial de 200 militares de Estados Unidos comenzó a llegar a Israel para supervisar el alto al fuego entre Israel y Hamas, el cual entró en vigor este viernes. Este despliegue de tropas, anunciado en apoyo al plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo colaborar en la estabilización del enclave palestino en Gaza.

El jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, confirmó en redes sociales que visitó la zona para abordar la creación de un «centro de coordinación cívico-militar» liderado por el Centcom, aunque insistió en que no se desplegarán tropas estadounidenses directamente en el territorio de Gaza.

El ejército estadounidense coordinará un grupo de trabajo multinacional que se desplegará en la Franja. Dicho grupo incluirá previsiblemente efectivos militares de países como Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, naciones clave en las negociaciones de paz. Cooper reafirmó el compromiso de su fuerza: «Los hijos e hijas de Estados Unidos que visten el uniforme están respondiendo al llamado para lograr la paz en Oriente Medio».

La devastación y el retorno de miles de palestinos a Ciudad de Gaza

En el segundo día del alto el fuego, miles de palestinos regresaron a Ciudad de Gaza este sábado, solo para encontrarse con la devastación que dejó la última ofensiva del ejército israelí. La tregua, que se concretó el viernes con la retirada de tropas de varias zonas del territorio, debe dar paso a la liberación de todos los rehenes israelíes.

Decenas de miles de desplazados emprendieron el camino desde el sur de la Franja hacia el norte, con la esperanza de volver a sus hogares. El recorrido ha sido agotador, como relata Raja Salmi, quien caminó más de 15 kilómetros: «Caminamos durante horas, y cada paso estaba cargado de miedo y angustia por mi casa».

Foto: Reuters.

Sin embargo, la llegada al barrio Al Rimal se convirtió en un momento de profundo dolor: «Ya no existe, no es más que un montón de escombros. Me paré frente a ella y lloré. Todos los recuerdos no son más que polvo», dijo la mujer a AFP.

En la capital de Gaza, donde la ONU estimaba que vivían alrededor de un millón de personas, la destrucción es generalizada: muchos edificios están reducidos a escombros y las calles predominan en un tono grisáceo. Un responsable de la Defensa Civil de Gaza indicó que, al mediodía del sábado, unas 250.000 personas ya habían regresado al norte del territorio palestino desde el inicio de la tregua.

El plan de paz de Donal Trump y la ayuda humanitaria

El acuerdo de paz, impulsado por un plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, prevé la liberación de los 47 rehenes restantes (vivos y muertos) que siguen cautivos desde el 7 de octubre de 2023.

A cambio, Israel excarcelará a 250 presos palestinos, incluidos condenados a cadena perpetua por ataques mortales contra israelíes, además de 1.700 gazatíes detenidos desde el inicio de la guerra. Trump, quien se mostró confiado en que la tregua «se mantendrá» y planea viajar a Israel y Egipto este fin de semana, confirmó que el plan contempla que la liberación se realice sin figuras emblemáticas de la lucha armada palestina.

Mientras tanto, la atención se centra en la crisis humanitaria. Tras la declaración de hambruna por parte de la ONU en agosto, las agencias humanitarias esperan que la tregua les permita intensificar la entrega de suministros. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que Israel dio luz verde para entregar 170.000 toneladas de ayuda.

Jacob Granger, coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF), señaló que las necesidades siguen siendo urgentes: «Equipos médicos, medicinas, alimentos, agua, combustible y refugio adecuado para dos millones de personas que enfrentarán el invierno sin techo». La campaña militar de Israel en Gaza ha dejado un saldo de al menos 67.682 muertos, según el Ministerio de Salud controlado por