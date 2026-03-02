Murió la esposa de Ali Jamenei: sube la tensión en Medio Oriente con ataques que se extendieron al Líbano

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda de Ali Jameneil, exlíder supremo de la revolución islámica iraní, murió este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.

La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde la ofensiva, apuntó la agencia noticiosa Tasnim. Hay bombardeos que involucran a Irán, Estados Unidos e Israel.

La guerra de Medio Oriente se extendió al Líbano

La guerra en Medio Oriente se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás.

El ejército israelí afirma llevar a cabo ataques simultáneos «con cientos de aviones» en Irán y Líbano y advirtió a Hezbolá que pagará «caro» haber abierto fuego contra Israel.

Tel Aviv asegura haber interceptado un «proyectil» lanzado desde el Líbano y que otros cayeron en zonas deshabitadas, sin causar víctimas. Hezbolá reivindicó el lanzamiento de «una salva de misiles» y «de drones» contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí.

Era el primer ataque de Hezbolá a Israel desde el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes. Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos 31 muertos.

Congreso debate sobre la guerra con Irán

El Congreso de Estados Unidos debatirá sobre la autoridad del presidente Donald Trump para bombardear Irán. Al menos cuatro militares norteamericanos murieron en las operaciones en Medio Oriente.

El momento es decisivo para el Congreso, que es el único que tiene la autoridad bajo la Constitución de Estados Unidos para declarar la guerra, y para el presidente republicano, que ha tomado el poder consistentemente durante su segundo mandato con una visión aparentemente ilimitada de su propio alcance ejecutivo.

Con AFP y AP