La Unión Europea fue víctima de una campaña de ciberataques potenciados con inteligencia artificial que afectó los sistemas de la Comisión Europea. El incidente fue detectado el 22 de octubre y confirmado cuatro días después, tras una primera investigación.

El portavoz del organismo, Thomas Regnier, confirmó el episodio este jueves durante una rueda de prensa. «La Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada», señaló Regnier, de acuerdo a medios internacionales.

La Comisión Europea desactivó aplicaciones tras detectar el ciberataque con IA

El vocero precisó que el ataque fue identificado el 22 de octubre y confirmado el 26. Como respuesta, el Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones, aunque la mayoría ya fueron restablecidas.

«Es difícil juzgar la amplitud; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación», advirtió el portavoz.

Se trata de la primera vez que la Unión Europea informa oficialmente sobre un ciberataque potenciado con inteligencia artificial. Regnier reconoció que estas tecnologías pueden utilizarse para identificar puntos débiles en los sistemas informáticos.

Qué herramienta de inteligencia artificial utilizaron para atacar a la Unión Europea

“Las herramientas asistidas por IA pueden utilizarse y, especialmente, utilizarse indebidamente para detectar vulnerabilidades”, explicó el funcionario. Luego confirmó: “De hecho, podemos confirmar que esto se hizo con herramientas de IA”.

La investigación continúa con la participación del CERT-UE, el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas, y del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

«Hemos visto muchos ciberataques globales recientemente y, por supuesto, nadie es inmune a esto», agregó Regnier. La Comisión anticipó que adoptará nuevas medidas en función de los resultados de las pesquisas.

Según los primeros informes, los ataques habrían afectado los sistemas de recursos humanos de la Comisión Europea, incluidos los vinculados con el procesamiento de nóminas. Sin embargo, el portavoz evitó brindar detalles sobre el alcance de los daños.

Artex y la advertencia sobre el avance de los ciberataques con IA

Los primeros reportes señalan que los atacantes utilizaron Artex, una herramienta china de ciberseguridad basada en inteligencia artificial. El programa fue diseñado para ayudar a las organizaciones a reforzar sus defensas informáticas.

No sería la primera vez que esta tecnología aparece vinculada a incidentes de este tipo. Recientemente se registraron hackeos a empresas japonesas en los que también habría sido utilizada.

Por su parte, el Banco Central Europeo advirtió esta semana sobre los riesgos asociados al desarrollo de estas tecnologías. Según señaló, los agentes de inteligencia artificial están permitiendo que «los ciberataques sean más rápidos y sofisticados».

Este mes, un banco regional francés informó que perdió más de 100 millones de euros en un ataque informático, aunque posteriormente aseguró haber recuperado una parte de los fondos sustraídos.