Caso Nvidia: quién es quién y qué pasó, la guía para entender el escándalo en Silicon Valley

Caso Nvidia: quién es quién y qué pasó en el escándalo que involucra a Jensen Huang en sospechas de espionaje

En Silicon Valley se desató un escándalo tras confirmarse que Nvidia inició una investigación oficial sobre su director general, Jensen Huang. Esto ocurre luego de que el propio Huang admitiera una relación extramatrimonial con una ejecutiva a quien la inteligencia estadounidense vincula con el espionaje chino.

La controversia escaló tras revelar la BBC que ambos mantuvieron un estrecho vínculo personal y comercial durante el último año. En paralelo, reguladores internacionales investigan si la firma asiática Megaspeed funcionó como un canal para eludir las sanciones a la exportación impuestas por Estados Unidos. A partir de informes de The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times y Wired, detallamos quién es quién y los puntos clave del caso.

Quién es quién en el caso Nvidia

Jensen Huang, 63 años, es fundador y CEO de Nvidia, la empresa de los chips con los que se entrena la inteligencia artificial.

Alice Huang, ciudadana china, ex ejecutiva de Megaspeed. Sin parentesco con el CEO. No fue acusada de ningún delito.

Alice Huang y Jensen Huang

Megaspeed, es la empresa de centros de datos de Singapur, nacida de un grupo chino y gran compradora de chips de Nvidia.

Heller, es la consultora de crisis que, según Wired, maneja la comunicación de Huang desde hace un año.

Caso Nvidia: qué pasó

Según la reconstrucción compartido y replicada por medios nacionales:

En 2023: nace Megaspeed, escindida del grupo chino 7Road, meses después de que Estados Unidos restringiera la venta de chips avanzados a China.

En junio de 2024: aparece la primera foto de Alice Huang y Jensen Huang juntos, en una fiesta tras una conferencia en Taipei.

Fines de 2024: el Departamento de Comercio investiga a Megaspeed por un posible desvío de chips a China.

En mayo de 2025: surge la segunda foto de Alice Huang y Jensen Huang, en una cena privada en Taipei.

El 9 de octubre de 2025: The New York Times revela la investigación a Megaspeed y los vínculos entre los dos Huang. Según Wired, la nota irrita al CEO.

Fines de octubre de 2025: Nvidia ordena incluir a la consultora Heller en toda consulta de prensa sobre Huang.

Octubre a diciembre de 2025: Huang pide a la Casa Blanca permiso para vender chips Blackwell en China. No lo consigue.

En diciembre de 2025: Trump autoriza exportar el H200, menos potente, con el 25% de las ventas para el gobierno.

Primavera boreal de 2026: el secretario de Estado Marco Rubio supervisa un memo clasificado que advierte sobre la relación personal entre Huang y Alice Huang, según el Journal. El Departamento de Justicia ya lidera la investigación.

Mayo a octubre de 2026: Huang viaja con Trump a China, recibe su llamado en vivo en el podcast All-In y, el 8 de octubre, la Medalla Nacional de Ciencia.

29 de octubre de 2026: el Times y el Journal publican que la inteligencia estadounidense cree que Alice Huang es una agente china y que tiene una relación cercana con Huang. Nvidia responde que reunirse con clientes es parte del trabajo de un CEO.

6 de noviembre de 2026: el Financial Times informa que el Gobierno cree que el vínculo era sentimental.

8 de noviembre de 2026: Huang le escribe a los empleados: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice». El directorio abre una investigación independiente y lo mantiene como CEO mientras dure. Trump, consultado, dice que debería seguir: “es un tipo honorable”.

9 de noviembre de 2026: la acción cae 5%, según CNBC. El Times publica que no hay sucesor evidente. Wired revela la contratación de Heller un año antes de la confesión. El 17 de noviembre, Huang presenta resultados con la investigación abierta.

Por el momento, se indicó que no está probado que Alice Huang haya sido reclutada por Beijing, que haya obtenido información de Nvidia ni que Huang supiera algo. China calificó la denuncia de infundada. Lo admitido es la relación.