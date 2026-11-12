Video | Fatal derrumbe en Nueva York: al menos cinco muertos y decenas de heridos tras la caída de un edificio

Una tragedia sacudió este miércoles 11 de noviembre por la tarde al barrio neoyorquino de Brooklyn. Un edificio de tres plantas se desplomó de manera repentina, dejando un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y 17 heridas.

Según informó la BBC, el colapso estructural ocurrió cerca de las 16:00 (hora local) en Flatbush, una zona residencial del centro de Brooklyn habitada mayoritariamente por comunidades afrocaribeñas. El edificio afectado albergaba un local comercial en su planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores.

Cómo fue la desesperada búsqueda entre los escombros y la oscuridad

A medida que avanzaban las horas, la falta de luz natural complicaron las tareas de rescate, obligando al personal de bomberos a utilizar linternas y drones para rastrear la zona. Testigos y autoridades locales señalaron que el edificio colapsó directamente sobre una obra en construcción lindera, aunque por el momento se desconoce cuántos operarios trabajaban en el lugar al momento del hecho.

De acuerdo con la información brindada por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, los equipos de emergencia desplegaron un operativo masivo que incluyó a unos 250 bomberos y rescatistas. Las autoridades confirmaron que al menos cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que entre las víctimas afectadas hay varios menores de edad.

El derrumbe provocó la muerte de al menos cinco personas (Foto: gentileza)

Los equipos de emergencia debieron extremar las precauciones para remover toneladas de escombros de manera manual. Entre los momentos más dramáticos de la jornada, los bomberos lograron rescatar a una mujer con seis meses de embarazo tras perforar un agujero en la estructura colapsada, formando una cadena humana para trasladarla a una ambulancia.

Las autoridades policiales y de bomberos admitieron que todavía no cuentan con un registro definitivo sobre cuántas personas podrían permanecer atrapadas o desaparecidas bajo los restos del inmueble. Ante esta situación, la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para contener a los vecinos de la zona afectados por la tragedia.

Antecedentes de irregularidades y una investigación en marcha

Mientras continúan las labores de remoción de escombros, el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York desplegó a sus inspectores en el lugar para esclarecer las causas exactas del derrumbe. Representantes estatales señalaron que en el terreno contiguo funcionaba anteriormente un centro de atención diurna para adultos mayores y que existían demoras en los permisos para levantar viviendas asequibles en el solar.

Los registros municipales sacaron a la luz que, en abril pasado, un contratista de demolición recibió una infracción por continuar con trabajos de manera ilegal en ese mismo terreno, desatendiendo una orden de cese emitida por el propio Departamento de Edificios. Dicha contravención recién pudo resolverse en el mes de octubre tras el pago de una multa de US$ 10.000.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para mantener en sus pensamientos a las familias de las víctimas y a los heridos en medio de esta profunda crisis.