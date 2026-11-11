Rusia confirmó la muerte de su embajador en Estados Unidos: tenía 66 años

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexandre Darchiev, murió este miércoles a los 66 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comunicó su fallecimiento y lo calificó como «repentino», aunque no brindó detalles sobre las circunstancias ni las causas de su muerte.

«La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tienen el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre, de Alexandre Nikitich Darchiev», indicó la cartera en un comunicado.

El texto también destacó su trayectoria diplomática y lo describió como «un diplomático sobresaliente, un líder experimentado, un buen camarada y mentor», además de un estudioso de los asuntos estadounidenses que trabajaba en una de las áreas centrales de la política exterior rusa.

Quién era Alexandre Darchiev

Darchiev había asumido como embajador ruso en Washington en marzo de 2025, durante el acercamiento diplomático entre Moscú y Estados Unidos impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump. Uno de los principales temas de diálogo entre ambos gobiernos era la guerra en Ucrania.

Antes de llegar a Washington, en 2021 había sido nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. También estuvo a cargo de las relaciones diplomáticas con los países de esa región.

Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador ruso en Canadá. A comienzos de 2025 quedó al frente de la representación diplomática de Moscú para el Atlántico Norte, que comprende Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda.

Darchiev reemplazó a Anatoli Antonov, quien había dejado la embajada en octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por la guerra en Ucrania, iniciada en 2022.

El diplomático era hijo de Nikita Darchiev, quien también había desarrollado una carrera en el servicio exterior ruso y se desempeñó como consejero de la embajada de su país en Hungría.

El antecedente de otro diplomático ruso

La muerte de Darchiev recordó el fallecimiento de otro representante diplomático ruso: Vitaly Churkin, enviado de Moscú ante las Naciones Unidas, quien murió en febrero de 2017 en Nueva York, a los 64 años.

Al momento de su muerte, Churkin era el embajador con mayor trayectoria en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ocupaba el cargo desde 2006.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lo había despedido con elogios y lo definió como un «profesional excepcional y diplomático del pueblo».

Con información de AFP, EFE y AP.