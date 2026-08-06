Por preparativos de la Fiesta de la Nieve, cortarán el tránsito en el Centro Cívico el jueves

Comienzan los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve comienzan en los próximos días con el montaje del escenario principal en el Centro Cívico, lo que motivará el corte del tránsito en esa zona el jueves 6 de agosto a las 15.

Según informó la Subsecretaría de Tránsito y Transporte el corte de circulación será total. La medida permitirá el ingreso de los camiones y equipos encargados de comenzar con el armado del escenario que albergará las principales propuestas de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026.

Debido a las características de los trabajos y al movimiento de vehículos de gran porte, el sector permanecerá cerrado mientras avance el montaje de la estructura. Se solicita a conductores y vecinos respetar la señalización dispuesta y utilizar vías alternativas.

El lunes comienzan las restricciones en calle Mitre

Por otra parte, desde el lunes 10 de agosto comenzarán las restricciones sobre calle Mitre, en el tramo comprendido desde los arcos del Centro Cívico hasta Rolando. El corte alcanzará únicamente esa arteria, mientras que las calles transversales permanecerán habilitadas para facilitar la circulación por el centro.

Estas modificaciones se implementan en el marco de los preparativos para la Fiesta Nacional de la Nieve, que se desarrollará desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de agosto en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en el Centro Cívico.

Personal de la subsecretaría de Tránsito y Transporte estará presente para ordenar la circulación y brindar indicaciones durante el operativo.