¿Cómo recibir los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual de ANSES en agosto 2026?

En el marco de la asistencia continua para el mantenimiento del ciclo lectivo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó los esquemas de pago para la Ayuda Escolar Anual.

A través de las disposiciones anexas oficializadas junto a la Resolución 233/2026, ANSES mantendrá la liquidación del complemento extraordinario destinado a compensar el valor base de la prestación.

Debido a que este beneficio no experimenta actualizaciones automáticas bajo la regla de movilidad mensual del Decreto 274/2024, el Estado nacional dispone de un plus económico específico para asegurar que cada familia cubierta por el sistema perciba el umbral mínimo de $85.000 por estudiante.

Agosto 2026: montos de la Ayuda Escolar Anual de ANSES para titulares del SUAF y la AUH

El mecanismo financiero diseñado por ANSES para garantizar los $85.000 articula un haber ordinario fijo, con un diferencial extraordinario. Esta suma, alcanza a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Durante agosto 2026, la estructura del cobro se desglosa según la región de residencia:

Nivel General (SUAF y AUH) : un monto base de $55.672 más un refuerzo de $29.328, consolidando los $85.000 finales.

: un monto base de $55.672 más un refuerzo de $29.328, consolidando los $85.000 finales. Zona 1 del SUAF : un básico de $74.257 que suma un complemento de $10.743 para completar el piso garantizado de $85.000.

: un básico de $74.257 que suma un complemento de $10.743 para completar el piso garantizado de $85.000. Zonas desfavorables avanzadas (SUAF): las familias radicadas en regiones con adicionales superiores no reciben refuerzo ya que superan el piso general. La Ayuda Escolar Anual asciende a $92.877 en la Zona 2 y alcanza los $110.967 en las Zonas 3 y 4.

Agosto 2026: requisitos de ANSES para acceder al cobro de la Ayuda Escolar Anual de $85.000

El derecho a percibir esta prestación de ANSES está condicionado al cumplimiento de pautas académicas e institucionales, en establecimientos de enseñanza oficial.

Para solicitar o mantener la Ayuda Escolar Anual de $85.000, el organismo exige:

Edad del estudiante : tener a cargo hijos de entre 45 días y 17 años inclusive. En el caso de personas con discapacidad , no rige ningún límite de edad.

: tener a cargo hijos de entre 45 días y 17 años inclusive. En el caso de personas con , no rige ningún límite de edad. Escolaridad regular : acreditar la asistencia a escuelas de nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad se admite la asistencia a centros de rehabilitación, talleres protegidos o espacios de formación laboral.

: acreditar la asistencia a escuelas de nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad se admite la asistencia a centros de rehabilitación, talleres protegidos o espacios de formación laboral. Cobertura social: estar registrado en el padrón activo del SUAF o la AUH.

Plazos de ANSES y cómo presentar el certificado escolar para cobrar los $85.000

Mientras que la masa principal de beneficiarios que presentó el certificado, durante el año previo, percibió los $85.000 de forma automática durante la liquidación de marzo, ANSES mantiene abiertos los canales digitales para quienes aún no completaron la gestión.

La acreditación del dinero en la cuenta bancaria se efectúa dentro de los 60 días posteriores a la validación del trámite.

El procedimiento se realiza desde la plataforma Mi ANSES: