Lula da Silva viaja a Estados Unidos por primera vez desde que Donald Trump impuso aranceles a productos de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó el domingo a la defensa del multilateralismo, en un mensaje antes de partir a la ciudad estadounidense de Nueva York, donde ofrecerá el discurso de apertura en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este martes. Se trata del primer viaje del mandatario a Estados Unidos luego que Donald Trump impusiera aranceles a productos brasileños.

«Ahora me dirijo a Nueva York, donde representaré a Brasil en la 80ª Asamblea General de la ONU. Estaré presente en importantes reuniones sobre el fortalecimiento de la democracia, el enfrentamiento a la crisis climática y la defensa del multilateralismo«, expresó Lula da Silva en un mensaje en redes sociales.

El primer viaje luego que Donald Trump impusiera aranceles

El mandatario brasileño realiza su primer viaje a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles del 50 % a productos brasileños, ya que desde entonces no hubo contacto entre los mandatarios.

Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció a su vez que habrá nuevas sanciones contra Brasil en las próximas semanas, a raíz de la condena al expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por participar en una intentona de golpe de Estado, tras perder las elecciones presidenciales en 2022.

Existe la posibilidad de que Lula y Trump se crucen en los pasillos de la sede de la ONU en Nueva York, ya que Brasil abre las sesiones de líderes y luego le sigue Estados Unidos, el martes.

Noticias Argentinas