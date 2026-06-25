Mapa: dónde comenzó el devastador doble terremoto en Venezuela y cómo fueron las réplicas

Rescue workers carry a person on a stretcher out of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Venezuela permanece en vilo tras un inusual y devastador «doblete sísmico» que provocó derrumbes, cientos de víctimas fatales e incontables heridos en Caracas y la región costera de La Guaira.

Los dos terremotos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 40 segundos de diferencia. Según los datos técnicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los epicentros se localizaron a 23 y 28 kilómetros de distancia de la localidad de Yumare, sacudiendo con violencia el centro y norte del país caribeño.

Venezuela AFP Terremoto 25 de junio

El caos se multiplicó durante la madrugada debido a la activación de réplicas continuas. Mientras el balance de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó diez movimientos de gran magnitud concentrados en los estados de La Guaira y Miranda, la cadena Telesur advirtió que, al contabilizar los microtemblores de baja intensidad, la cifra total de réplicas ya superó las 100.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó que los distritos de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón sufren las consecuencias directas del desastre.

Zona de alta amenaza: ¿Por qué la tierra no deja de temblar en Venezuela?

La explicación científica detrás de la catástrofe radica en la compleja posición geológica del país, ubicado justo sobre la violenta zona de fricción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. Esta franja de contacto atraviesa todo el territorio septentrional desde la frontera con Colombia hasta el litoral central.

El peligro se potencia por la interacción de tres gigantescas fracturas geológicas subterráneas:

La Falla de Boconó: es la estructura más extensa y dinámica (500 kilómetros de longitud). Cruza los Andes venezolanos desde Táchira hasta las costas de Carabobo, actuando como el límite principal entre las dos placas tectónicas.

es la estructura más extensa y dinámica (500 kilómetros de longitud). Cruza los Andes venezolanos desde Táchira hasta las costas de Carabobo, actuando como el límite principal entre las dos placas tectónicas. La Falla de San Sebastián: corre paralela a la costa norte, desde el estado Falcón hasta el centro de Miranda. Es la principal responsable de los sismos que golpean directo a las ciudades costeras y al área metropolitana de Caracas.

corre paralela a la costa norte, desde el estado Falcón hasta el centro de Miranda. Es la principal responsable de los sismos que golpean directo a las ciudades costeras y al área metropolitana de Caracas. La Falla de El Pilar: recorre el bloque oriental del país, entre los estados de Sucre y Monagas, y cuenta con un historial de terremotos severos en esa región.

La vulnerabilidad habitacional agrava el riesgo. Los informes de Funvisis advierten de forma constante que el crecimiento urbano acelerado y la expansión demográfica sobre áreas inestables y críticas convirtieron a los sistemas de fallas en una amenaza latente y destructiva para millones de ciudadanos.

Con información de AFP y Reuters.