Hezbollah lanza misiles contra Israel «en venganza» por la muerte de Jameneí

El grupo chiíta atacó el sur de Haifa y el norte de Israel durante la madrugada de este lunes. Las fuerzas de Netanyahu responden con bombardeos «vigorosos» en todo el Líbano bajo la nueva «Operación Rugido del León«.

La guerra en Medio Oriente ha sumado un nuevo y peligroso frente de batalla en las últimas horas. Tras el histórico ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, el grupo libanés Hezbollah rompió el silencio de las armas este lunes con una lluvia de misiles dirigida hacia el norte de Israel y las cercanías de Haifa.

Según un comunicado oficial del grupo chiíta, la ofensiva es una respuesta directa y «en venganza por la sangre» del líder supremo iraní, Alí Jameneí, abatido el pasado sábado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que sus sistemas de interceptación están operando a máxima capacidad y que ya han iniciado una contraofensiva a gran escala sobre territorio libanés.

Guerra en Medio Oriente | «Operación Rugido del León»: la nueva fase del ataque israelí

El Ejército de Israel reveló que estos intercambios de fuego no son incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia mayor denominada «Operación Rugido del León».

Respuesta vigorosa : las FDI informaron que están atacando posiciones de Hezbollah en todo el Líbano, acusando a la organización de operar bajo órdenes directas de Teherán.

: las FDI informaron que están atacando posiciones de Hezbollah en todo el Líbano, acusando a la organización de operar bajo órdenes directas de Teherán. Interceptaciones en Haifa : si bien se activaron alarmas en gran parte del norte israelí, la Fuerza Aérea logró interceptar proyectiles clave, evitando víctimas fatales en los primeros reportes de la madrugada.

: si bien se activaron alarmas en gran parte del norte israelí, la Fuerza Aérea logró interceptar proyectiles clave, evitando víctimas fatales en los primeros reportes de la madrugada. Objetivo estratégico: Israel busca mermar la capacidad de respuesta de los aliados de Irán mientras el régimen persa atraviesa su momento de mayor debilidad política.

Guerra en Medio Oriente |El frente regional: Irán y sus aliados contra las bases de EE.UU.

La intervención de Hezbollah se suma a una serie de ataques que han transformado la región en un polvorín. El balance de las últimas 48 horas es devastador:

Víctimas en Irán: los bombardeos iniciales sobre Teherán dejaron más de 200 muertos, incluyendo la cúpula militar y política del régimen. Ataques en el Golfo: Irán respondió golpeando no solo a Israel (donde se registran 9 muertes), sino también a países que albergan bases estadounidenses como Qatar, Kuwait, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Líbano bajo fuego: los suburbios del sur de Beirut vuelven a ser el epicentro de las explosiones mientras Israel intenta destruir los centros de mando de Hezbollah.

Guerra en Medio Oriente | Sucesión en Teherán y la amenaza de una guerra larga

Mientras los misiles cruzan el cielo, en Irán la incertidumbre política crece. Tras la muerte de Jameneí, el régimen se ve obligado a una sucesión de emergencia en medio de sus horas más bajas. El presidente del Parlamento iraní ya advirtió que han cruzado una «línea roja» y que el precio que pagarán Israel y EE.UU. será «devastador».

El cierre de espacios aéreos y la interrupción de miles de vuelos comerciales (ya se cuentan más de 19.000 retrasos globales) confirman que el conflicto ha dejado de ser local para convertirse en una crisis de alcance mundial que afecta la seguridad y la economía de todos los continentes.