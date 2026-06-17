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17.000 kilómetros de distancia pero pasión latente: Bangladesh celebró el triplete de la Argentina

El país asiático comparte un gran sentido de pertenencia con Argentina. Tras la victoria 3-0 ante Argelia con hat-trick de Messi, diversos videos se difundieron en las redes sociales.

Redacción

Por Redacción

Una masiva cantidad de personas en Bangladesh celebró la victoria argentina en el debut del Mundial 2026 (Foto: gentileza)

Una masiva cantidad de personas en Bangladesh celebró la victoria argentina en el debut del Mundial 2026 (Foto: gentileza)

Al igual que ocurrió durante Qatar 2022, el pueblo de Bangladesh llenó las calles y centros de reunión para alentar a Argentina. Las celebraciones incluyeron banderas, fuegos artificiales, música y cientos de camisetas albicelestes.

Con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el país asiático demostró un gran apoyo y simpatía con el capitan argentino y héroe de la noche, Lionel Messi.

La unión y fanatismo por parte de Bangladesh surgió desde hace décadas, ya que pertenecieron a las colonias de Inglaterra. Producto de esto se originó una de las mayores hambrunas que afectaron a la República.

Tras su independencia en 1971, y con la posterior Guerra de Malvinas una década después, mucha de la comunidad bengalí compartió el sentimiento de rechazo al gobierno del Reino Unido.

Bangladesh celebró el triplete de la Argentina: los eufóricos festejos en las redes

La selección Argentina obtuvo un debut electrizante ante Argelia, con tres goles de Messi y los primeros tres puntos en la defensa del título. Sumado a la actuación del capitán, jugadores como Medina, Enzo, De Paul y Romero mostraron un nivel elevado.

Los goles llegaron al 16´, 60, y 76´para cerrar la goleada. Rápidamente se difundieron videos e imágenes de la celebración en Bangladesh por Argentina, en lo que sería la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

Tras firmar el debut de la Scaloneta, el seleccionado argentino buscará asegurar el pase a los dieciseisavos de final ante Austria, este lunes 22 de junio a las 14.00.


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Al igual que ocurrió durante Qatar 2022, el pueblo de Bangladesh llenó las calles y centros de reunión para alentar a Argentina. Las celebraciones incluyeron banderas, fuegos artificiales, música y cientos de camisetas albicelestes.

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