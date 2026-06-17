17.000 kilómetros de distancia pero pasión latente: Bangladesh celebró el triplete de la Argentina

Una masiva cantidad de personas en Bangladesh celebró la victoria argentina en el debut del Mundial 2026 (Foto: gentileza)

Al igual que ocurrió durante Qatar 2022, el pueblo de Bangladesh llenó las calles y centros de reunión para alentar a Argentina. Las celebraciones incluyeron banderas, fuegos artificiales, música y cientos de camisetas albicelestes.

Con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el país asiático demostró un gran apoyo y simpatía con el capitan argentino y héroe de la noche, Lionel Messi.

La unión y fanatismo por parte de Bangladesh surgió desde hace décadas, ya que pertenecieron a las colonias de Inglaterra. Producto de esto se originó una de las mayores hambrunas que afectaron a la República.

Tras su independencia en 1971, y con la posterior Guerra de Malvinas una década después, mucha de la comunidad bengalí compartió el sentimiento de rechazo al gobierno del Reino Unido.

🇧🇩🇦🇷 | MUNDIAL 2026: En Bangladesh hicieron una camiseta gigante de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial. pic.twitter.com/6tuNYkrK1H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 17, 2026

Bangladesh celebró el triplete de la Argentina: los eufóricos festejos en las redes

La selección Argentina obtuvo un debut electrizante ante Argelia, con tres goles de Messi y los primeros tres puntos en la defensa del título. Sumado a la actuación del capitán, jugadores como Medina, Enzo, De Paul y Romero mostraron un nivel elevado.

Donde estan felices con la victoria de Argentina es en bangladesh pic.twitter.com/XArYDFE2Cp — ElBuni (@therealbuni) June 17, 2026

Los goles llegaron al 16´, 60, y 76´para cerrar la goleada. Rápidamente se difundieron videos e imágenes de la celebración en Bangladesh por Argentina, en lo que sería la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

ASÍ SE FESTEJÓ EL TRIUNFO ARGENTINO EN BANGLADESH 🤯🇧🇩



🎥 X/ lifeondiu pic.twitter.com/yhdaaHEDjy — Diario Olé (@DiarioOle) June 17, 2026

Tras firmar el debut de la Scaloneta, el seleccionado argentino buscará asegurar el pase a los dieciseisavos de final ante Austria, este lunes 22 de junio a las 14.00.