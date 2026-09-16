Tragedia en vivo: cayó un helicóptero de prensa en Los Ángeles, hay tres muertos

El choque provocó la muerte de los dos ocupantes del helicóptero y un peatón.

Una cobertura periodística terminó en tragedia este martes en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un helicóptero perteneciente a un canal de noticias se estrelló en un estacionamiento del Valle de San Fernando.

El hecho dejó como saldo la muerte de una periodista, el piloto de la nave y un peatón que se encontraba en el lugar al momento del impacto. El equipo de noticias se encontraba transmitiendo en vivo los detalles de un siniestro vial previo entre un colectivo y una camioneta.

Cayó un helicóptero de prensa en Los Ángeles, hay tres muertos y un herido

Según precisaron voceros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), la caída provocó un incendio inmediato en el estacionamiento. Las llamas se expandieron rápidamente hacia al menos cuatro vehículos estacionados y dos contenedores de almacenamiento, generando momentos de extrema tensión en las inmediaciones.

La aeronave fue identificada como el NewsChopper4 y operada por la firma Angel City Air, sobrevolaba la zona del barrio Chatsworth.

Entre los fallecidos se confirmó la identidad de la periodista Eliana Moreno, quien cubría el operativo para las cadenas NBC4 y Telemundo 52, y del piloto George Marciniw. Durante la emisión en directo, la conmoción se apoderó de sus compañeros de canal, quienes debieron interrumpir la transmisión abruptamente tras anunciar el trágico suceso.

El helicóptero se encontraba cubriendo un choque entre un colectivo y una camioneta. La caída provocó el incendio de los vehículos cercanos al lugar.

Cerca de 50 bomberos trabajaron intensamente en la zona para sofocar el fuego y asegurar la escena. Tras extinguir las llamas, los equipos de emergencia confirmaron el deceso de dos de los ocupantes de la aeronave y de una tercera persona que se hallaba en tierra, mientras que un herido fue derivado a un centro médico local.

Tragedia en vivo: los trabajos de pericias e investigación para conocer la causa del suceso

El jefe del operativo de bomberos describió que la estructura de la nave quedó completamente destruida producto del impacto y la posterior combustión. Por este motivo, los peritos e investigadores debieron trabajar minuciosamente entre los restos para descartar la presencia de más personas a bordo.

El trágico incidente generó gran conmoción en la comunidad periodística y en los medios de comunicación internacionales. En las próximas horas, las pericias de los organismos aeronáuticos serán claves para echar luz sobre las causas que provocaron el desplome del helicóptero.

La investigación para determinar los factores técnicos o humanos que derivaron en la precipitación de la nave quedó formalmente a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) de Estados Unidos. Ambos organismos ya iniciaron las tareas de campo y recolección de pruebas.

Con información de Clarín.