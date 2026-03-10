Se incendió un colectivo con pasajeros a bordo en Suiza: hay seis muertos y cinco heridos

Se incendió un colectivo con pasajeros a bordo en Suiza.

Un colectivo con pasajeros se incendió este martes en Kerzers, una comuna del cantón de Friburgo, en Suiza, y dejó al menos seis personas muertas y cinco heridas, según informó la policía local.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:25 (hora local), cuando se desató un incendio en el interior del vehículo. “Varias personas resultaron heridas y varias fallecieron. La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento, se desconocen las causas”, indicó la policía cantonal en un comunicado difundido en redes sociales.

Testigos hablan de un hombre que habría iniciado el fuego

Varios pasajeros que viajaban en el colectivo aseguraron haber visto a un hombre prenderse fuego dentro del vehículo.

Uno de los testigos afirmó que el individuo “se echó gasolina y se prendió fuego”. Sin embargo, estas versiones aún no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades.

Posteriormente, la policía indicó que existe información preliminar que apunta a que una persona habría provocado el incendio, aunque aclaró que todavía se investiga lo ocurrido y evitó calificar el hecho como un ataque terrorista.

Además, los voceros policiales se negaron a confirmar si el presunto responsable murió en el incidente o se encuentra entre los heridos.

Cómo ocurrió el incidente

De acuerdo con el diario suizo Blick, el vehículo era un autobús postal, un sistema de transporte característico del país que combina servicio de pasajeros con reparto de correspondencia.

El colectivo viajaba desde la comuna de Düdingen hacia Kerzers y el incendio se produjo poco antes de llegar a la última parada, en la calle Murtenstrasse.

En el lugar trabajaron nueve ambulancias y un helicóptero de rescate. Tres de los heridos fueron trasladados a hospitales, mientras que otros dos recibieron atención médica en el lugar.

La Fiscalía de Friburgo quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del incendio.