Se eleva la cifra de muertos por nuevos bombardeos de Israel e Irán en la guerra en Medio Oriente

Líbano es uno de los puntos hacia donde se expandió la guerra en Medio Oriente. Foto: AP.

En 10 dìas de iniciada la guerra en Medio Oriente, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo el martes que los recientes ataques contra el país del Golfo han resultado en dos nuevas muertes. El comunicado indicó que nueve drones impactaron hoy contra el país, mientras que interceptó ocho misiles y 26 drones. Añadió que hasta la fecha se registraron seis muertos y 122 heridos.

Tambièn hoy hubo nuevos bombardeos en Beirut y Baréin. En el Líbano también hubo ataques de fuerzas militares.

Nuevos puntos de ataques en Medio Oriente

En Baréin, las autoridades informaron que un ataque iraní impactó un edificio residencial en la capital, Manama, causando la muerte de una mujer de 29 años y ocho heridos. Arabia Saudita afirmó haber destruido dos drones sobre su región oriental, rica en petróleo, y la Guardia Nacional de Kuwait informó haber derribado seis drones.

Este martes el ejército israelí había advertido a la población que atacaría varias zonas al sur de Beirut, diciendo que el grupo militante Hezbolá está activo allí.

Finalmente la fuerza aérea lanzó una ofensiva aérea contra edificios que albergaban oficinas del brazo financiero de Hezbolá, conocido como al-Qard al-Hasan.

«Aún no hemos terminado», dijo Benjamin Netanyahu

«Aún no hemos terminado», advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva militar de Israel contra Irán, asegurando que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní.

«Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado», declaró Netanyahu.

Con AFP y AP