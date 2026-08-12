Inédito ataque cibernético con IA: hackers vinculados con China vulneraron sitios del Gobierno de Taiwán

Se conoció un caso inédito de ataque cibernético. Según reveló Financial Times, unos hackers relacionados con China usaron IA para comprometer sitios del gobierno de Taiwán.

En los últimos años Beijing aumentó sus amenazas contra Taipéi. Incluso amenazó con tomar el territorio a la fuerza y le pidió a Estados Unidos que no le venda armas.

Cómo fue el ataque cibernético a Taiwán que usó IA

El medio británico indicó que una investigación de la empresa israelí Dream descubrió una maniobra que se extendió durante cuatro días a comienzos de julio. Allí hubo al menos 85 cuentas del Gobierno comprometidas y se extrajo más de 2.500 registros de personal. Este ataque cibernético fue también dirigido hacia la agencia de seguridad nuclear de Taiwán y compañías de energía.

Amir Becker, director de estrategia de Dream señaló al sitio británico que es la primera vez que se ve un “ataque autónomo de extremo a extremo” contra un objetivo gubernamental.

Marcó que se observó que los atacantes emplearon e IA de acceso público que elaboró una herramienta de intrusión autónoma que actuó como si fuera un equipo humano coordinado.

Taiwán condenó maniobras navales cerca de su costa

Por otro lado y en medio de la disputa entre ambos países, Taiwán condenó los planes de China de realizar maniobras navales con Indonesia cerca de su costa este. Afirmó que Beijing busca crear la «falsa impresión» de que tiene jurisdicción sobre la zona.

El Ministerio de Defensa de China anunció el martes que uno de sus buques de guerra y una fragata indonesia realizarán un «ejercicio de paso» a mediados de agosto al este de Taiwán para «aumentar las capacidades operativas conjuntas de las dos marinas», y «resguardar conjuntamente la paz y estabilidad regionales».

China considera que Taiwán es parte de su territorio e insiste en que tiene autoridad sobre las aguas alrededor de la isla, lo cual Taipéi rechaza.

Un organismo taiwanés a cargo de política con China respondió la noche del martes que «condenaba fuertemente la provocación militar» del Partido Comunista Chino (PCC).

«La medida en realidad (…) apunta a crear la falsa impresión ante la comunidad internacional de que el PCC tiene jurisdicción sobre aguas al este de Taiwán e infringir de manera descarada nuestra soberanía nacional y nuestros derechos e intereses marítimos», indicó en un comunicado el Consejo de Asuntos de China Continental.

El ejército indonesio inicialmente no respondió a la consulta de la AFP sobre los ejercicios.

Taiwán realiza actualmente sus ejercicios militares más grandes del año, dirigidos a preparar a la población para una potencial invasión china.

Con AFP y Financial Times