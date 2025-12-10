Sin visa americana ni pasaporte: Estados Unidos habilitó una opción para el ingreso de turistas extranjeros

BCC, el documento con el cual se puede entrar sin visa y como turista en Estados Unidos. Foto: Gentileza EL Cronista.

Estados Unidos habilitó una opción para poder ingresar sin visa americana y pasaporte. Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) disponible para ciudadanos mexicanos. En qué áreas puede usarse y los requisitos.

En qué zonas puede usarse la BCC en Estados Unidos, disponible para turistas

El documento podrá usarse en la “zona fronteriza”. La BCC puede utilizarse sin pasaporte para visitas por mar o tierra de hasta 30 días.

Según indicó el medio El Cronista, es para los siguientes territorios:

California: menos de 40 km de la frontera

Arizona: menos de 120 km de la frontera

Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Los requisitos para tramitar la BCC son:

Ser mexicano y residir en México Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 Poder demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar





Estados Unidos planea exigir historial de redes sociales a turistas exentos de visa

El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.

La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.

Bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte «obligatoria» en las solicitudes del ESTA. Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, de acuerdo con el aviso.

También tendrían que presentar otros «campos de datos de alto valor», incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.

El aviso precisa que el texto se aplicará dentro de 60 días salvo que sea impugnado en la justicia.

Con información de El Cronista y AFP